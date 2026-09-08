Trump y Putin hablan sobre la guerra de Ucrania tras la misión de los enviados de la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, han mantenido este martes una conversación telefónica en la que han hablado sobre la guerra de Ucrania y han evaluado la misión de los enviados de la Casa Blanca que han visitado Kiev y Moscú.

Según la versión del Kremlin, la conversación ha sido "constructiva y franca" y ha durado una hora. Putin ha ofrecido a su interlocutor su análisis de la situación en el campo de batalla, le ha dicho en qué puede ayudar para poner fin a la guerra, y le ha asegurado que Rusia no tiene planes hostiles hacia Europa, según ha informado a la prensa ⁠Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa.

El presidente ruso ha asegurado a su homólogo estadounidense que desea restaurar los lazos EE.UU.-Rusia. El Kremlin, por su parte, ha percibido que Trump está totalmente enfocado en terminar el conflicto.

"Donald Trump claramente ha puesto énfasis en el deseo de poner fin al conflicto tan pronto como sea posible, lo que abriría inmediatamente perspectivas, impresionantes y de largo recorrido, para la restauración total de relaciones entre EE.UU. y Rusia", ha declarado Ushakov, según recoge Reuters. "Según su punto de vista, esto tendría un impacto particular en los lazos comerciales y económicos, prometiendo enormes beneficios para ambos países - ha proseguido el ayudante del Kremlin. - A Trump le gustaría ver un avance durante su presidencia. Vladimir Putin apoyó este enfoque".

Ambos presidentes han hablado también de un posible intercambio de prisioneros entre los dos contendientes.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se entrevistaron el pasado sábado en Moscú con Putin y el domingo en el Kiev con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para intentar retomar las negociaciones trilaterales para poner fin a la guerra.

El diálogo de paz permanece estancado desde hace hace más de seis meses debido a la guerra de EE.UU. con Irán y la imposibilidad de acercar posturas entre Rusia y Ucrania.