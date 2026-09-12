Los trabajadores de Airbus se manifiestan en Madrid por una "negociación real" y en rechazo del preacuerdo alcanzado

Los trabajadores de Airbus se han manifestado desde la plaza de Colón hasta el Ministerio de Industria, en Madrid, para mostrar su desacuerdo con el preacuerdo alcanzado con la compañía y reclamar una negociación "real" que permita la recuperación del poder adquisitivo.

Los sindicatos UGT, CGT y ÚTIL, minoritarios en el comité de empresa de la compañía aeroespacial (25%), han vuelto a visibilizar sus discrepancias con la última propuesta en materia salarial y laboral presentada por la dirección.

El conflicto entre trabajadores y empresa se viene arrastrando desde antes del verano. Los tres sindicatos discrepantes ya movilizaron a cerca de 4.000 trabajadores en las calles de Getafe el pasado julio. Este sábado, unas 5.000 personas, según UGT, han escenificado un nuevo pulso bajo el lema "No se para", en relación con una huelga indefinida que se ha desarrollado por etapas.

La movilización ha mostrado el rechazo de los sindicatos a las medidas planteadas para poner fin al conflicto, entre ellas una subida salarial del 7,95% en cuatro años, aunque el incremento real sería algo superior, ya que cada subida anual se aplica sobre el salario mejorado, con una paga no consolidable de 2.000 euros brutos, a abonar en octubre, por el retraso de tres meses en aplicar el IPC (enero a abril de 2026). Además, el acuerdo fija el mantenimiento del modelo actual del teletrabajo (dos días por semana) y el mismo sistema de vacaciones.

El representante de CGT, Juan Pedro Torres, ha dicho que el preacuerdo "se queda a medio camino" y ha advertido de que deja "muchas cosas en el aire", especialmente en cuestiones como la recuperación del IPC real y la carga de trabajo para Cádiz. A su juicio, el referéndum previsto busca "legitimar este proceso" pese a que el comité de huelga no ha participado en una negociación directa con la empresa.

Por su parte, el representante de ÚTIL, Marc Vidal, ha señalado que el preacuerdo no recoge varias de sus reivindicaciones, entre ellas las relativas a los trabajadores del Proyecto Bromo y a las condiciones salariales. En este sentido, ha criticado el denominado "efecto abril", que supondría que la remuneración comenzase a computarse desde ese mes en lugar de enero, lo que supondría "una pérdida salarial para todos los trabajadores".

Los sindicatos del comité de huelga de Airbus decidieron pausar desde el 9 de septiembre el paro indefinido iniciado el 25 de agosto, pese a que la plantilla había votado por un estrecho margen a favor de mantenerlo.