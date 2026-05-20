Airbus amplía su planta en Sevilla para reconvertir aviones civiles para usos militares por la alta demanda mundial
- El centro para transformar modelos civiles en aviones cisterna abrirá a finales de 2027
- Permitirá incrementar de cinco a siete la conversión anual y acogerá tareas de mantenimiento
Airbus abrirá a finales 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo, en Sevilla, para satisfacer el incremento de la demanda de aviones cisterna ante el aumento de la inversión en defensa a nivel mundial. Este nuevo centro, que se une al que Airbus tiene en sus instalaciones de Getafe (Madrid), permitirá incrementar de cinco a siete la conversión anual de aeronaves civiles a su versión militar, según ha detallado la compañía en una nota de prensa.
También se prevé que en esa nueva instalación se lleven a cabo labores de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO) y la actualización del avión A330 MRTT, ya en servicio.
Sevilla, "decisión estratégica"
"La elección de Sevilla no es casual, se trata de una decisión estratégica. La capital andaluza reúne todos los requisitos críticos para la conversión militar de un avión tan complejo como el A330", ha afirmado Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus en España.
La puesta en marcha de este proyecto se ejecutará en la infraestructura que ya existe en San Pablo para "maximizar" su capacidad operativa y "dotarla de la tecnología necesaria" para la conversión de los modelos.
Airbus invertirá para actualizar los medios industriales en los hangares, implementar procesos avanzados y "un ambicioso programa de formación de talento local de alta cualificación". La apuesta por Sevilla se debe, según el presidente de Airbus porque "combina un conocimiento técnico avanzado con infraestructuras de primer nivel -gracias a las líneas de ensamblaje final del A400M y del C295- así como una proximidad logística y operativa clave con Getafe".
Alta demanda mundial del A330 MRTT
En estos planes de futuro, se contempla que la planta de Airbus en Getafe actúe como "coordinador estratégico" y facilite que ambos centros trabajen de manera conjunta para satisfacer la alta demanda del modelo A330 MRTT en el mercado debido al aumento de la inversión en defensa en el mundo.
El A330 MRTT es un avión cisterna multirol capacitado para misiones de reabastecimiento en vuelo, transporte de tropas y carga, así como aeroevacuaciones médicas. En estos momentos, cuenta con 91 pedidos procedentes de 19 países y un 90% de cuota de mercado (sin contar Estados Unidos).
Airbus emplea a más de 14.000 personas en sus plantas españolas, de las cuales 3.500 están ubicados en las plantas andaluzas de San Pablo y Tablada (Sevilla) y Cádiz.