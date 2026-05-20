Airbus amplía su planta en Sevilla para reconvertir aviones civiles para usos militares por la alta demanda mundial

Airbus abrirá a finales 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo, en Sevilla, para satisfacer el incremento de la demanda de aviones cisterna ante el aumento de la inversión en defensa a nivel mundial. Este nuevo centro, que se une al que Airbus tiene en sus instalaciones de Getafe (Madrid), permitirá incrementar de cinco a siete la conversión anual de aeronaves civiles a su versión militar, según ha detallado la compañía en una nota de prensa.

También se prevé que en esa nueva instalación se lleven a cabo labores de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO) y la actualización del avión A330 MRTT, ya en servicio.

Sevilla, "decisión estratégica" "La elección de Sevilla no es casual, se trata de una decisión estratégica. La capital andaluza reúne todos los requisitos críticos para la conversión militar de un avión tan complejo como el A330", ha afirmado Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus en España. La puesta en marcha de este proyecto se ejecutará en la infraestructura que ya existe en San Pablo para "maximizar" su capacidad operativa y "dotarla de la tecnología necesaria" para la conversión de los modelos. 01.22 min Airbus manda una actualización obligatoria para los aviones modelo A320 Airbus invertirá para actualizar los medios industriales en los hangares, implementar procesos avanzados y "un ambicioso programa de formación de talento local de alta cualificación". La apuesta por Sevilla se debe, según el presidente de Airbus porque "combina un conocimiento técnico avanzado con infraestructuras de primer nivel -gracias a las líneas de ensamblaje final del A400M y del C295- así como una proximidad logística y operativa clave con Getafe".