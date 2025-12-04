Airbus detecta un problema en el fuselaje de unos 600 aviones de la familia A320

Los problemas de calidad de las planchas metálicas detectadas en los fuselajes del fabricante aeronáutico europeo Airbus tienen su origen en uno de sus proveedores, la empresa española Sofitec, con sede en La Rinconada (Sevilla), según han informado fuentes del sector a la Agencia EFE. El problema fue detectado en unos 600 de los aviones de la familia A320.

No se ha precisado de manera detallada la razón de las piezas defectuosas, pero las fuentes han insistido en que "es un problema de calidad". El defecto no tiene implicaciones para la seguridad del funcionamiento de las aeronaves.

Airbus comunicó el lunes que el defecto detectado afectaba a "un número limitado" de paneles metálicos de los A320 y que el problema estaba "contenido". Además, la empresa precisó que todos los panales de nueva fabricación "ya cumplen todos los requisitos".

01.22 min Airbus manda una actualización obligatoria para los aviones modelo A320

Localizar las aeronaves con este defecto Ahora el trabajo de Airbus consiste en localizar a las 600 aeronaves susceptibles de contener esos paneles defectuosos. Esta es una labor que no necesita su desmontaje. Algunos de los aviones están en las plantas del grupo europeo donde se ensamblaron, pero otros fueron entregados a sus clientes y están operativos. El problema de los paneles no impide el desarrollo normal de sus operaciones. Del total de los aviones, 245 se encuentran en la línea de montaje final o preparándose para su entrega. Otras 215 unidades se sitúan en fases anteriores de producción y otros 168 están en servicio con aerolíneas, según ha informado Airbus a sus clientes. La empresa Sofitec, con sede en Sevilla, es un fabricante del sector aéreo que tiene como cliente a Airbus, pero también a otros fabricantes como la brasileña Embraer o la canadiense Bombardier, entre otras. Dos días después de detectar y anunciar el incidente con los paneles, Airbus informó de que abandonaba su objetivo de entregar 820 aeronaves comerciales este 2025 para dejarlo "alrededor de 790".