Airbus detecta un problema en el fuselaje de unos 600 aviones de la familia A320
- La compañía responsable de la fabricación del fuselaje es la española Sofitec, con sede en La Rinconada, Sevilla
- Airbus está trabajando para localizar las 600 aeronaves susceptibles de contener este defecto, que no afecta su seguridad
Los problemas de calidad de las planchas metálicas detectadas en los fuselajes del fabricante aeronáutico europeo Airbus tienen su origen en uno de sus proveedores, la empresa española Sofitec, con sede en La Rinconada (Sevilla), según han informado fuentes del sector a la Agencia EFE. El problema fue detectado en unos 600 de los aviones de la familia A320.
No se ha precisado de manera detallada la razón de las piezas defectuosas, pero las fuentes han insistido en que "es un problema de calidad". El defecto no tiene implicaciones para la seguridad del funcionamiento de las aeronaves.
Airbus comunicó el lunes que el defecto detectado afectaba a "un número limitado" de paneles metálicos de los A320 y que el problema estaba "contenido". Además, la empresa precisó que todos los panales de nueva fabricación "ya cumplen todos los requisitos".
Localizar las aeronaves con este defecto
Ahora el trabajo de Airbus consiste en localizar a las 600 aeronaves susceptibles de contener esos paneles defectuosos. Esta es una labor que no necesita su desmontaje. Algunos de los aviones están en las plantas del grupo europeo donde se ensamblaron, pero otros fueron entregados a sus clientes y están operativos. El problema de los paneles no impide el desarrollo normal de sus operaciones.
Del total de los aviones, 245 se encuentran en la línea de montaje final o preparándose para su entrega. Otras 215 unidades se sitúan en fases anteriores de producción y otros 168 están en servicio con aerolíneas, según ha informado Airbus a sus clientes.
La empresa Sofitec, con sede en Sevilla, es un fabricante del sector aéreo que tiene como cliente a Airbus, pero también a otros fabricantes como la brasileña Embraer o la canadiense Bombardier, entre otras. Dos días después de detectar y anunciar el incidente con los paneles, Airbus informó de que abandonaba su objetivo de entregar 820 aeronaves comerciales este 2025 para dejarlo "alrededor de 790".
Sofitec avisó de los fallos hace más de un año
Según el sindicato UGT-FICA, los delegados de Sofitec avisaron a Airbus hace más de un año sobre posibles deficiencias en los procesos productivos. El sindicato ha explicado que también avisaron en materia de riesgos laborales y condiciones de trabajo "que impedían garantizar un control y una trazabilidad adecuados de componentes aeronáuticos críticos".
El sindicato ha destacado que la actual crisis no es un incidente aislado y responde a "un deterioro progresivo de la organización interna de Sofitec". Respecto a esto, los fallos detectados en los A320 demuestran "la veracidad y el fundamento de las denuncias planteadas por la plantilla".
El fabricante de aviones ha asegurado que "ha identificado y contenido el origen del problema, y todos los paneles de nueva producción cumplen los requisitos". Además, la compañía ha asegurado que "Airbus es responsable, independientemente de quién sea el proveedor" ya que "se trata de una fuente dual, con un proveedor externo y uno interno", ya que "la no conformidad se originó en el proveedor externo".