Airbus afirma que quedan "menos de 100 aviones" por modificar tras el fallo, pero sus acciones caen más de un 2%

El fabricante europeo de aviones Airbus ha informado que la mayoría de las 6.000 aeronaves del modelo A320 afectadas por un fallo de software están ya arregladas y pueden volver a volar. Quedan "menos de 100" aviones por modificar, según una nota de prensa publicada este lunes por la compañía, que trata de superar el bache de seguridad y reputación. Sus acciones caen más de un 2% en la bolsa de París en la apertura de la semana.

El viernes pasado, Airbus reveló haber detectado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. El potencial fallo —encontrado tras analizar un incidente reciente de un avión A320— implicaba a más de la mitad de su flota mundial, cerca de 6.000 aviones repartidos por el planeta.

Algunas aerolíneas evitan los retrasos, otras cancelan vuelos Aerolíneas de todo el mundo han llevado a cabo la repentina actualización del software que indicó Airbus y que exigían los organismos de regulación mundiales. Algunas de las compañías han superado el fin de semana —y el puente de Acción de Gracias en Estados Unidos— sin acumular retrasos, mientras otra, como la colombiana Avianca o la estadounidense Jetblue, han encontrado más dificultades y han tenido que suspender vuelos de los próximos días. Según informa Reuters, las diferencias se deben a que a algunos aviones A320 más antiguos han necesitado un nuevo ordenador y no solo reiniciar el sistema.