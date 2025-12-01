Airbus afirma que quedan "menos de 100 aviones" por modificar tras el fallo, pero sus acciones caen más de un 2%
- El fabricante europeo avisó de un problema con el software que afectaba potencialmente a 6.000 aeronaves
- Defiende "priorizar la seguridad por encima" de todo tras la decisión que ha causado retrasos y cancelaciones de vuelos
El fabricante europeo de aviones Airbus ha informado que la mayoría de las 6.000 aeronaves del modelo A320 afectadas por un fallo de software están ya arregladas y pueden volver a volar. Quedan "menos de 100" aviones por modificar, según una nota de prensa publicada este lunes por la compañía, que trata de superar el bache de seguridad y reputación. Sus acciones caen más de un 2% en la bolsa de París en la apertura de la semana.
El viernes pasado, Airbus reveló haber detectado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. El potencial fallo —encontrado tras analizar un incidente reciente de un avión A320— implicaba a más de la mitad de su flota mundial, cerca de 6.000 aviones repartidos por el planeta.
Algunas aerolíneas evitan los retrasos, otras cancelan vuelos
Aerolíneas de todo el mundo han llevado a cabo la repentina actualización del software que indicó Airbus y que exigían los organismos de regulación mundiales. Algunas de las compañías han superado el fin de semana —y el puente de Acción de Gracias en Estados Unidos— sin acumular retrasos, mientras otra, como la colombiana Avianca o la estadounidense Jetblue, han encontrado más dificultades y han tenido que suspender vuelos de los próximos días.
Según informa Reuters, las diferencias se deben a que a algunos aviones A320 más antiguos han necesitado un nuevo ordenador y no solo reiniciar el sistema.
Airbus defiende "priorizar la seguridad por encima" de todo
En su última nota, Airbus se ha disculpado por "cualquier dificultad o retraso que este evento haya causado a los pasajeros y a las aerolíneas" y ha agradecido que se comprenda que quieran "priorizar la seguridad por encima" otras consideraciones.
El sector aeronáutico entiende esta precaución por parte de la compañía como un cambio de paradigma a raíz de la suspensión de los Boeing 737 MAX tras dos accidentes mortales en 2018 y 2019 atribuidos a un error de diseño del software.
"¿Está Airbus actuando teniendo en cuenta la crisis del Boeing MAX? Por supuesto, todas las empresas del sector de la aviación lo están haciendo", ha comentado a Reuters el presidente de la firma de relaciones públicas neoyorquina 5W, Ronn Torossian, a Reuters. "Boeing pagó el precio reputacional por su dudas y opacidad".