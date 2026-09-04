ADIF defiende que las alteraciones de la vía detectadas en el accidente de Adamuz estaban dentro del límite de seguridad

Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) afirma haber cumplido la normativa de seguridad y los procedimientos que obliga la normativa europea en los sistemas de gestión del mantenimiento y el control en relación con las vías de alta velocidad en las que se produjo el pasado 18 de enero el accidente de Adamuz, en Córdoba.

El director general de Operaciones y Explotación de Adif, Ángel García de la Bandera, ha explicado en declaraciones a los medios, que el bache que se detectó en octubre de 2025 en el punto donde descarrilaron 2 trenes --hubo 46 muertos y más de 120 heridos -estuvo siempre dentro de los niveles de tolerancia de seguridad.

El directivo de la empresa pública ha respondido al informe de la Guardia Civil en el que incide en la hipótesis de un fallo en la soldadura de dos partes de la vía como posible causa del siniestro.

El instituto armado ha remitido al Juzgado de Montoro que investiga el suceso el Acta de Inspección Técnico Ocular del accidente ferroviario. En ella se documenta de forma pormenorizada una "fractura transversal completa" en el carril derecho de la vía 1, localizada en la soldadura de unión entre dos tramos de raíl fabricados en distintas épocas, situados en el punto kilométrico (PK) 318+681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla