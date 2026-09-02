Agosto destruye 163.000 empleos y eleva el paro a 2,36 millones con el fin de la temporada de verano

El fin de la temporada de verano ha vuelto a significar destrucción de empleo y aumento del paro este agosto en España. La Seguridad Social ha registrado 22,35 millones de afiliaciones de media, esto es, 162.840 menos que en julio, mientras que el número de parados ha aumentado hasta los 2,36 millones. Las colas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han sumado 44.419 personas respecto al mes anterior, con una proporción relevante de jóvenes.

No obstante, en perspectiva, el desempleo ha descendido en 70.593 personas en el último año y está en su nivel más bajo en un agosto desde 2007, justo antes de la crisis financiera. Al mismo tiempo, la creación de empleo dibuja una tendencia ascendente, con 679.023 afiliaciones más que en el mismo mes del año pasado.

Regularización de inmigrantes y fin de la temporada turística El aumento del ritmo en las altas de la Seguridad Social se explica por los 337.917 trabajadores extranjeros que han podido afiliarse tras regularizar su situación administrativa en España a través del último proceso extraordinario. Ahora, el total de cotizantes foráneos supera los 3,55 millones, lo que representa el 15,9% del mercado laboral declarado. Hace dos años, la proporción era del 13,6%. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el paro sube "algo más de lo habitual" precisamente porque personas inmigrantes se han podido inscribir por primera vez, y ha sostenido que la afiliación "en condiciones normales habría bajado más". Asimismo, en el empleo de agosto pesa el fin de la temporada turística. Si se descuenta el efecto del calendario, de hecho, la afiliación desestacionalizada toca máximos, con 22,37 millones de registros en la Seguridad Social, tras más de cinco años de crecimiento sostenido. En el último mes, en concreto, se han sumado 83.844 cotizantes.

El paro sube en todos los sectores salvo agricultura El paro ha aumentado este agosto en todos los sectores salvo en la agricultura, donde se registran 912 desempleados menos. Los servicios, en cambio, han engrosado las listas del SEPE con 28.563 personas, muy por delante de las 4.669 de la construcción y las 3.731 de la industria. En cualquier caso, destaca el aumento del colectivo de personas en paro sin un empleo anterior: se cuentan casi 8.400 más que en julio y 20.500 más que en agosto del año pasado, hasta un total de 243.125. El Ministerio de Trabajo ha vinculado las alzas en esta cifra al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, puesto que eran personas que antes no podían estar registradas en el SEPE. Paralelamente, el empleo dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social ha descendido a 18,8 millones de afiliaciones este agosto, con recortes sobre todo en el sector de la educación (76.535 empleos destruidos) y, en menor medida, en las actividades administrativas, profesionales, científicas y técnicas, así como en la industria manufacturera (entre los 16.000 y los 18.000 empleos destruidos). Asimismo, se contabilizan 3,47 millones de autónomos este agosto, 2.941 menos que en julio, pero 63.705 más que hace un año.