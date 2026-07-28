España bate récord de empleo con más de 22,7 millones de ocupados y logra bajar la tasa de paro del 10%

España batió récords de ocupación en el segundo trimestre de 2026 con 22.779.000 millones de personas empleadas, 486.000 más que en el primer trimestre del año, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Para el mismo periodo, la tasa de paro fue de un 9,87%. El indicador baja un punto y vuelve a situarse por debajo de la barrera psicológica del 10%, con una cifra que no se veía desde el primer trimestre de 2008, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Habitualmente, el segundo trimestre del año registra buenos datos por las contrataciones de la campaña del verano, lo que ha permitido que el paro bajase entre abril y junio en 213.300 personas, hasta un total de 2.495.300. No obstante, la caída registrada es la menor de los últimos cinco años. También en la creación de empleo se constata una cierta ralentización, los 486.000 ocupados más del segundo trimestre de 2026 son menos que los 503.000 que se contabilizaron el año pasado para el mismo periodo.

El empleo creció en 510.200 personas en los 12 últimos meses, una cifra que para el Ministerio de Economía constata el buen comportamiento del mercado laboral en España. "Se trata del sexto trimestre consecutivo con un avance interanual superior al medio millón de empleos", remarcan desde el departamento que lidera Carlos Cuerpo. "Significa que estamos dejando atrás la España que soñaba con los 20 millones de ocupados. Esa España que era un sueño ya se nos ha quedado pequeña", ha señalado, en la misma línea, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un vídeo colgado en redes sociales.

Por nacionalidad, la ocupación subió en 246.000 personas entre los españoles -el dato incluye a la población que posee doble nacionalidad-, y en 240.000 entre los extranjeros, en un trimestre que ha estado marcado, entre otras cosas, por el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno.

El sector servicios, con 394.000 ocupados más, lideró la creación de empleo gracias, fundamentalmente, a las contrataciones para cubrir la temporada alta del turismo, seguido de la construcción (60.000) y la industria (38.200), mientras que la agricultura registró una bajada de 6.200. Por su parte, el empleo a tiempo completo se incrementó en 405.400 personas y a tiempo parcial, en 80.600.

El número de asalariados aumentó en 529.200 personas, 386.900 con contrato indefinido y 142.300 con contrato temporal, mientras que el trabajo autónomo disminuyó en 42.900 personas. "Estamos hablando de empleo de calidad", ha subrayado la ministra de Trabajo, que ha ensalzado también que la tasa de temporalidad en las empresas privadas, que está en el 12,29%, sea 11 puntos menor que el nivel que tenía antes de la reforma laboral.

El paro baja de los 2,5 millones de personas Según los datos difundidos por el INE, el número de parados bajó en el segundo trimestre de 2026 en 213.300 personas, hasta los 2.495.300, lo que supone un descenso del 7,87% respecto a los tres primeros meses del año. Y si los datos se comparan con los de hace un año, el número total de desempleados bajó en 57.800 personas, con una variación interanual del 2,26%. Por sexo, el desempleo se redujo de forma significativa entre las mujeres, con 145.400 paradas menos, frente a los hombres, con 67.900 menos. Por nacionalidad, el descenso fue prácticamente el mismo, con una reducción de 106.600 en el caso de los españoles -el dato incluye a las personas que poseen doble nacionalidad-, y con 106.700 menos en el caso de los extranjeros. ““ Por sectores, el paro se redujo en todos, aunque al igual que en la generación de empleo, fueron los servicios los que mejor comportamiento tuvieron, con 170.300 desempleados menos, seguida de la agricultura (-22.400), la industria (-10.900) y la construcción (-5.400). "La fortaleza del mercado laboral mejora la situación de los hogares", destacan desde el Ministerio de Economía, que ponen el foco en el hecho de que se han reducido aquellos que tienen a todos sus miembros activos en paro, con una bajada de 86.500 en el segundo trimestre de 2026 y de 32.700 en el último año. Así, el número total de hogares con todos sus miembros en paro asciende a 764.200, frente a aquellos en los que todos están ocupados, que crecen en 228.800 hasta alcanzar los 12.273.700.