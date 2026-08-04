El paro repunta en julio en 19.517 personas aunque España bate récord de afiliación con 22,5 millones

Julio dejó una noticia positiva y otra negativa en el mercado laboral. El desempleo repuntó en 19.517 personas y aunque el total de parados, que se sitúa en 2.311.499, supone la cifra más baja de la serie histórica desde 2007, el incremento rompe una tendencia habitual, la de que julio es uno de esos meses en los que casi siempre baja el indicador. No obstante, el crecimiento del empleo volvió a alcanzar una nueva cota con 22.508.065 afiliados, máximo histórico, gracias a la regularización extraordinaria de inmigrantes. El número de ocupados aumentó en 41.727 personas respecto a junio y en 642.562 si el dato se compara con el de hace un año.

El incremento del paro en 19.517 personas, un 0,85% respecto a junio, supone una anomalía en la serie histórica. Por regla general, el volumen de parados siempre descendía en julio, de hecho, hasta ahora, sólo había subido este mes en 2010, 2011 y 2012. Además, el repunte implica volver a superar la barrera de los 2,3 millones de desempleados, umbral que bajó en junio por primera vez en 18 años. Desde el Ministerio de Trabajo remarcan que a pesar del dato mensual, en términos interanuales, el paro ha bajado en 93.107 personas, un descenso del 3,87%, que demuestra la "fortaleza" del mercado laboral español.

En el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz destacan además que la variación "atípica" registrada este julio responde a varios factores, entre ellos, que "este mes es cada vez menos sensible a la estacionalidad. De hecho, en los meses de julio de 2010 a 2019 el paro registrado se redujo de promedio en 45.467 personas. Tras la reforma laboral el promedio de bajada ha sido de 4.981 personas".

Por sectores económicos, el mayor aumento se registró en los Servicios, con 8.221 parados más, seguido de la Construcción, con 2.433, la Industria, con 473, y la Agricultura, con 122. Sube además en el colectivo de personas que previamente no tenía trabajo, con 8.268, incremento que Trabajo liga al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes y al hecho de que ahora los beneficiarios de este puedan acceder a los servicios públicos de empleo.

Si los datos se desgranan por género y edad, el paro femenino se sitúa en 1.396.016, tras subir en 7.707 mujeres respecto a junio (0,56%), pero con una bajada interanual de 63.967 (-4,38%). El desempleo masculino alcanza las 915.483 personas, con una subida mensual de 11.810 (1,31%), pero con un descenso respecto a 2025 de 29.140 (-3,08%). Por su parte, el paro en los menores de 25 años bajó en julio en 238 personas y el total queda en 159.562, la cifra más baja de la serie histórica.

Nuevo máximo histórico de afiliación por la regularización El número medio de afiliados en julio fue de 22.508.065, récord histórico, gracias a sumar 41.727 ocupados. En los últimos 12 meses, la Seguridad Social ha ganado 645.562 afiliados, "una variación interanual que se acelera hasta sobrepasar el 2,9%, que es el ritmo de creación de empleo más alto desde abril de 2023", según destaca el Ministerio de Inclusión. Si los datos que se toman como referencia son los desestacionalizados, es decir, los que omiten los efectos del calendario, la afiliación total alcanza los los 22.288.120 ocupados, tras sumar 79.567 afiliados respecto a junio y 638.667 más que en el mismo mes de 2025. "No hablamos de un dato aislado. Llevamos 66 meses consecutivos creando empleo de forma ininterrumpida y esa continuidad es la mejor prueba de la solidez del mercado laboral español y de la confianza que genera nuestra economía", explica en un comunicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. El crecimiento de la afiliación en julio se debe fundamentalmente al proceso extraordinario de regularización. El número de afiliados de origen extranjero ha crecido respecto a junio en 66.046 personas, es decir, los inmigrantes cubren el total de altas generadas, hasta situarse en un total de 3.512.223. En el último año la subida ha sido de 420.875, es decir, el 65% del total de afiliaciones registradas. "En conjunto, representan ya el 15,6% del total de afiliados y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social", ensalza Saiz. El número total de afiliados extranjeros dados de alta gracias al proceso de regularización ha sido, a 30 de julio, de 262.475. La amplísima mayoría, un 81,5%, estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que un 4,8% se dieron de alta como autónomos. Por sexo, el 60,3% eran hombres y el 39,7%, mujeres. En conjunto, el número de trabajadores autónomos asciende a 3.472.357, 57.984 más que hace un año.