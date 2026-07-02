España baja de 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008 y suma 128.533 afiliados en junio

España ha bajado de los 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008, tras restar este junio 28.739 personas de la lista del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El dato del mes se sitúa concretamente en 2,29 millones de desempleados, mientras la afiliación también ha subido, animada por la campaña de verano. Los 128.533 afiliados de media más que en mayo empujan el total hasta los 22,47 millones, un nuevo máximo en la serie histórica.

Y sin el efecto del calendario, la Seguridad Social también registra una afiliación récord y ya por encima de los 22,2 millones. En el último año, el mercado laboral ha sumado 600.595 cotizaciones y ha restado 113.981 personas en desempleo.

"Este récord coincide con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación. En el caso de las mujeres, hablamos de un aumento de casi 300.000 en el último año. Hay más mujeres trabajando en España que nunca: 10,6 millones", ha destacado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, mientras que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha subrayado que España "ha aportado el 54,5% del empleo creado en la Unión Europea".

Un buen junio en afiliación, pero no tanto en el paro, comparado con años anteriores Al comparar este junio con el mismo mes de los años anteriores, observamos que hay que remontarse a 2021, cuando la actividad se recuperaba después de la pandemia, para encontrar un mejor dato de afiliación. Y si exceptuamos ese pico, el de 2026 registra el mayor número de la última década. En los datos de paro, en cambio, este junio palidece respecto a los cuatro años anteriores, cuando los descensos siempre superaron las 40.000 personas. La de este año es la menor bajada en el sexto mes en la última década, con la excepción de 2020, cuando el paro creció como consecuencia de la crisis sanitaria por la COVID-19.

Los servicios bajan el paro, pero crece el colectivo sin empleo anterior La mayor parte del descenso del paro en junio se debe al sector servicios, que ha bajado en 28.498 personas, seguido de la industria (-2.829), la construcción (-1.326) y, finalmente, la agricultura (-384). Sin embargo, el colectivo sin empleo anterior ha aumentado en 4.298 personas, lo que refleja mayores dificultades para quienes buscan su primer empleo o buscan reengancharse al mercado laboral. Mientras tanto, el desempleo juvenil ha descendido en 5.155 personas respecto al mes anterior y en 6.907 respecto al año pasado. Esta última reducción interanual se sustancia más en mujeres (-4.090) que en hombres (-2.817) y, en todo caso, lleva la cifra total a 159.800 parados de menos de 25 años, la cifra más baja de la serie histórica. Aunque en la estadística juvenil las paradas son menos numerosas que los parados varones, en la general son significativamente más mujeres en paro (1,39 millones) que hombres (903.673). En ambos casos, la cifra se ha reducido en casi 16.000 mujeres y 13.000 hombres en el último mes y en unas 72.000 y 41.000 personas, respectivamente, en el último año. Estos descensos han llevado al paro femenino a situarse por debajo de los 1,4 millones por primera vez desde agosto de 2008. De los 2,29 millones de desempleados, 342.086 son extranjeros, una cifra que se ha reducido en 4.208 personas en el último mes y en 10.068 menos en el último año.

El comercio impulsa la afiliación La afiliación en el régimen general de la Seguridad Social ha aumentado sobre todo gracias al comercio al por mayor y al por menor, con 39.325 cotizaciones más, que superan a las de la hostelería, con 37.696. Las actividades administrativas y servicios auxiliares siguen a estos dos sectores, reyes de la campaña veraniega, con 29.316 afiliaciones más. En el último año, en cambio, son las actividades sanitarias y de servicios sociales las que más han crecido, en 78.373 afiliaciones, seguidas de la construcción (66.280). Por género, el aumento de la afiliación en junio es sustancialmente superior en hombres (107.361) que en mujeres (21.172). De hecho, la brecha se ha ensanchado ligeramente este último mes, cuando la afiliación femenina ha representado el 47,27% del total, unas décimas menos que en los periodos anteriores. En todo caso, vista con perspectiva, la tendencia es hacia una mayor paridad. Los autónomos, por su parte, continúan la senda de incrementos continuos hasta los 3,47 millones, tras sumar 12.000 personas en el último mes y 50.800 en el último año. Finalmente, la afiliación de extranjeros ha crecido hasta los 3,45 millones, de los que más de medio millón son trabajadores por cuenta propia. La cifra total ha sumado 86.630 personas en el último mes, 350.163 en el último año, y representan ya más del 15% del total de afiliados.