El turismo extranjero bate un nuevo récord en julio con 18.218 millones de gasto y marca el mejor semestre de la historia

España continúa encadenando máximos históricos en turismo internacional. El gasto realizado por los turistas extranjeros ha alcanzado en el mes de julio los 18.218 millones de euros. Es un 10,9% más que en el mismo mes de 2025, según los datos provisionales de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra supone un nuevo récord para un mes de julio y consolida además el mejor arranque de año de toda la serie histórica tanto en llegadas de turistas extranjeros como en gasto acumulado.

También ha crecido el desembolso individual de cada visitante. El gasto medio por turista se sitúa en 1.579 euros, un 5,9% más que en 2025. El gasto medio diario asciende a 218 euros, con una subida del 3,7%. La estancia media ha sido de 7,2 días.

Por países de origen, Reino Unido ha vuelto a ser el principal mercado emisor en cuanto a nivel de gasto, con el 16,7% del total, seguido de Alemania (9,6%) y Francia (9,0%).

El desembolso de los turistas británicos ha aumentado un 4,8% en tasa anual, mientras que el de los visitantes alemanes ha crecido un 11,5% y el de los franceses un 12,6%. En el conjunto de los siete primeros meses de 2026, Reino Unido ha concentrado el 16,9% del gasto acumulado, por delante de Alemania (11,3%) y Francia (7,8%).

Alojamiento y ocio generan la mayor parte del gasto El alojamiento ha sido la principal partida de gasto de los visitantes internacionales, con 3.607 millones de euros, lo que equivale al 19,8% del total, y supone un incremento del 6,7% respecto a julio de 2025. Después del hospedaje, el gasto en paquetes turísticos ha concentrado el 19,3% del total y se ha disparado un 19%. El transporte internacional (el dinero gastado por los turistas en viajar desde su país de origen a España y no incluido en los paquetes) representa el 19,2% y ha aumentado un 12,8%. La mayor parte del dinero que han gastado los turistas extranjeros, el 62,5% del total, lo han destinado a pernoctar en alojamientos hoteleros, con un aumento del 7,8% respecto a 2025. También ha aumentado un 9,7% el gasto de quienes se han hospedado en viviendas propias o casas de familiares y amigos, denominados como 'alojamientos de no mercado'. Los turistas que han contratado un paquete turístico han desembolsado un 17,4% más, frente al incremento del 8,6% registrado entre quienes han organizado el viaje por cuenta propia. En cuanto al motivo del desplazamiento, el ocio y las vacaciones continúan siendo el principal motor del turismo internacional. Este segmento ha generado 16.253 millones de euros, el 89,2% del gasto total, un 8,9% más respecto al verano anterior. Esto permite concluir que el turismo vacacional domina claramente el sector, ya que los viajes por ocio generan cerca de nueve de cada diez euros que gastan los turistas extranjeros en España. Por su parte, los viajes de negocios se han incrementado el 37,7%, hasta alcanzar un gasto de 782 millones de euros.