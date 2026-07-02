Nuevo récord: 36,8 millones de turistas extranjeros y un gasto de 50.257 millones hasta mayo, mes histórico en España

El tirón del turismo español no pierde fuerza en visitas ni en gasto. Durante los primeros cinco meses del año, 36,8 millones de viajeros (un 5% respecto a ese periodo de 2025) pasaron unos días en nuestro país y dejaron a su paso 50.257 millones de euros, un 7,8% más.

La primavera se ha dejado notar al alza también en los treinta y un días que tiene el mes de mayo. Casi 10,3 millones de extranjeros pasaron tiempo en algún punto de nuestra geografía durante ese mes, un 9,5% más que en ese periodo de 2025. Algo que también se ha dejado notar en las cajas registradoras de los negocios: el gasto ha alcanzado los 13.553 millones de euros, un 10,9% más que mayo de 2025. Según el INE, el desembolso medio diario por viajero fue de 214 euros, un 1,7% más que en mayo de 2025.