Nuevo récord: 36,8 millones de turistas extranjeros y un gasto de 50.257 millones hasta mayo, mes histórico en España
- Casi 10,3 millones de extranjeros escogieron nuestro país en mayo, un 9,5% más que en el mismo periodo en 2025
- Los británicos, a la cabeza en gasto y visitas con 7 millones de turistas que desembolsaron un total de 2.500 millones
El tirón del turismo español no pierde fuerza en visitas ni en gasto. Durante los primeros cinco meses del año, 36,8 millones de viajeros (un 5% respecto a ese periodo de 2025) pasaron unos días en nuestro país y dejaron a su paso 50.257 millones de euros, un 7,8% más.
La primavera se ha dejado notar al alza también en los treinta y un días que tiene el mes de mayo. Casi 10,3 millones de extranjeros pasaron tiempo en algún punto de nuestra geografía durante ese mes, un 9,5% más que en ese periodo de 2025. Algo que también se ha dejado notar en las cajas registradoras de los negocios: el gasto ha alcanzado los 13.553 millones de euros, un 10,9% más que mayo de 2025. Según el INE, el desembolso medio diario por viajero fue de 214 euros, un 1,7% más que en mayo de 2025.
Reino Unido, otra vez líder en visita y gasto
Los británicos han encabezado de nuevo la lista de visitas y gasto por países de origen; de enero a mayo, llegaron más de 7 millones (3,6%) y dejaron tras de sí 2.503 millones de euros, un 6,8% más respecto a ese periodo de 2025. Los franceses y los alemanes cierran ese podio de visitas y gasto durante los cinco primeros meses de 2026.
En esos primeros cinco meses del año, Cataluña fue la comunidad autónoma que más turistas recibió: 7,5 millones (4% más respecto a 2025), seguida de Canarias y Andalucía. A nivel de gasto, Canarias toma la delantera a Cataluña, con 10.292 millones.
En el mes de mayo, las estancias se acortaron -descienden un 3,7% aquellos que pasan más de 15 noches- pero crecieron un 14,1% las de cuatro a siete noches. También se incrementó el número de excursionistas -personas que no pasan ninguna noche en España- un 2,7%.