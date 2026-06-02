España bate récords con 26,6 millones de turistas internacionales hasta abril que gastaron 36.700 millones

España mantiene su atractivo para el turismo internacional. Durante los primeros cuatro meses de 2026, casi 26,6 millones de visitantes extranjeros pasaron por nuestro país, es un 3,4% más que en el mismo periodo en 2025. Y a más llegadas, en este caso, también mayor desembolso: 36.703 millones de euros que marcan un nuevo récord.

Tan solo durante el mes de abril, un total de 9,1 millones de turistas escogieron nuestras ciudades para pasar sus vacaciones, un 5,2% más que en el mismo mes en 2025. "Estos datos de abril confirman un primer cuatrimestre en el que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas", ha destacado el Ministerio de Industria y Turismo en una nota de prensa.

Reino Unido, líder en visitas y en gasto Gran Bretaña fue el principal país emisor durante estos cuatro primeros meses del año, con alrededor de 4,9 millones de visitantes (un 2,5% más) con un gasto acumulado que supuso un 15,1% del total. Si nos ceñimos a abril, los británicos ocuparon también ese primer puesto de visitas con 1.665.672 viajeros que dejaron en nuestro país 1.857 millones de euros, un 4,7% más., con un gasto medio diario de 180 euros. El podio lo completan Francia -con más de 3,3 millones (-1,8% menos) y un gasto de 1.109 millones (12,7% más)- y Alemania -con cerca de 3,3 millones (-2,8% menos) y un desembolso de 1.465 millones (-8.7%). La guerra de Irán dispara las reservas de turistas extranjeros para el puente de mayo en las playas españolas