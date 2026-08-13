El Ibex 35, en subida libre: supera los 20.350 puntos aupado por los bancos y la caída del petróleo

El Ibex 35 no se apea de la zona de máximos. Tras un julio de récord, los 13 días que lleva agosto demuestran que el selectivo español sigue teniendo recorrido al alza. Tras cerrar el miércoles en máximos históricos, el parqué madrileño ha marcado este jueves un nivel nunca visto hasta ahora: los 20,356 puntos.

De este modo, agosto acumula ya cinco máximos al cierre prácticamente consecutivos: lunes 3, martes 4, miércoles 5, jueves 6 y martes 11 de agosto.

En la mañana del jueves, el selectivo madrileño lidera las ganancias entre las bolsas del Viejo Continente y se revaloriza un 0,6% gracias al impulso que le dan los bancos. Unicaja es quien lidera las subidas, con un avance cercano al 2%. Le sigue Bankinter con una subida del 1,5%. En tercer lugar, Indra también se anota una revalorización similar.

En el otro lado de la tabla, Solaria lidera las caídas con una corrección del 1,7%, le sigue Iberdrola, que cae un 1% y Acciona que pierde un 0,5%.

El resto de índices europeos, que también están abonados al terreno de máximos, experimentan una revalorización similar. Así, detrás de Ibex, Milán y Fráncfort suman un 0,5%, mientras que el CAC 40 de París se anota un avance del 0,2%. El paneuropeo Stoxx 600 avanza un cuarto de punto porcentual.

El petróleo experimenta ligeras caídas

En una jornada típica del mes de agosto en la que no hay referencias macroeconómicas en las que fijarse, las novedades en el apartado geopolítico también son escasas. Irán insiste en que que no hay avances en los planes para desbloquear el estrecho de Ormuz, después de que este miércoles la Agencia Internacional de la Energía reclamara su reapertura.

Un escenario al que ya se ha acostumbrado el petróleo que este jueves cae con moderación. Así, el barril brent se aleja de los 90 dólares que tocó el miércoles y el barril se cambia a unos 87, con una corrección cercana al 2%. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, cede más de un 2% y se acerca a los 80 dólares.