Miles de personas protestan en Sóller, Mallorca, contra la masificación y el "monocultivo turístico"

Las calles de la localidad mallorquina de Sóller se han llenado este sábado de vecinos y activistas en una nueva jornada de movilizaciones contra el modelo turístico de Baleares.

Convocados por la plataforma 'Menys turisme, més vida' (Menos turismo y más vida) y el Moviment Jove de Sóller, (Movimiento Joven de Sóller) los asistentes han denunciado que la localidad, una de las más visitadas de la Sierra de Tramuntana, ha llegado a su límite absoluto.

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La marcha ha transcurrido de forma pacífica con la participación de unas 2.500 personas según los organizadores, mientras que la Guardia Civil rebajó la cifra a un millar de participantes.

Los manifestantes han recorrido el centro histórico portando pancartas con lemas como "Mallorca para vivir, no para especular" o "Quien quiere a Mallorca no la destruye". Durante el trayecto hasta la plaza del Ayuntamiento, se han escuchado consignas contra la "turistificación" y críticas a la gestión de las instituciones.

La movilización ha sido un ejemplo de civismo y compromiso colectivo. Tomas Moya EUROPA PRESS / TOMÁS MOYÀ

La protesta pone el foco en las consecuencias directas que sufren los residentes, como el colapso diario de las carreteras de acceso, la saturación del transporte público y la dificultad extrema para acceder a una vivienda digna debido a los precios desorbitados.