Milers de persones es manifesten contra la massificació turística a Palma
- 25.000 persones participaren en la manifestació segons la policia i 70.000 segons els organitzadors
- 'Mallorca al límit' va ser el lema d'aquesta concentració.
25.000 persones segons la policia i 70.000 segons els organitzadors varen recórrer aquest diumenge els principals carrers de Palma en una protesta contra la saturació turística. La manifestació va estar convocada per la plataforma 'Menys turisme, més vida' amb el suport de més de 100 entitats. 'Mallorca al límit' va ser el lema d'aquesta concentració.
Es tracta de la tercera gran manifestació contra la massificació turística a Palma i també la més multitudinària. La mobilització tenia un objectiu clar, denunciar les conseqüències de la saturació turística contra la qualitat de vida dels residents. Una marea humana va recórrer els carrers de Palma fent sentiu sentir la seva veu i els seus motius per protestar contra una situació que consideren insostenible.
"Ja no podem aguantar més lloguers turístics, més saturació ni els perjudicis que té això per a la gent, per la llengua catalana i la nostra cultura i per al medi ambient de la nostra illa", denuncia durant la protesta Dani Comas, portaveu de 'Menys turisme, més vida'.
Un recorregut tranquil
A diferència de les mobilitzacions anteriors, la policia havia fet retirar totes les terrasses dels carrers per on passava. Alguns curiosos, sobretot turistes ho miraven des de la vorera i fins i tot algun ho registraven. Després d'un recorregut tranquil i sense incidents, la protesta tenia el seu punt final a ses Voltes, on es va llegir el manifest i també unes paraules de les activistes, detingudes fa uns dies per les pintades que feren a diverses immobiliàries de Santa Maria.
A ses Voltes, però, no hi varen poder arribar tots els manifestants perquè la policia n'havia limitat els accessos. Un fet que denunciaren els organitzadors i que va encalentir l'ambient.