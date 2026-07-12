Al menos seis muertos, entre ellos una niña de 9 años, en una serie de ataques israelíes en la Franja de Gaza

Al menos seis personas han muerto este domingo en varios ataques israelíes en la Franja de Gaza, según fuentes de los hospitales del enclave palestino, mientras los mediadores celebran nuevas conversaciones para salvaguardar el alto el fuego negociado por Estados Unidos.

El personal médico ha indicado que disparos israelíes dirigidos contra un campamento de tiendas de campaña en el sector oriental del campo de refugiados de Al Nur wal Huda —al este de Bureij, en el centro del enclave— han acabado con la vida de la niña Tala Abu Matar, de 9 años. El ejército de Israel, por su parte, ha dicho no tener conocimiento del incidente.

El campo de refugiados se encuentra muy cerca de las posiciones en las que continúan apostadas las tropas israelíes en Gaza, limitadas por una frontera imaginaria conocida como línea amarilla, si bien el perímetro posterior a esta demarcación (delimitado a su vez por la línea naranja) es objeto de tiroteos diarios del Ejército de Israel.

Fuentes locales han calificado el ataque como "fuego automático", en referencia al uso de armas situadas en torretas en el perímetro de la línea amarilla controladas de forma remota o, según algunos medios palestinos, con sistemas de inteligencia artificial. Consultado por Efe en anteriores ocasiones, el Ejército ha negado el uso de este tipo de armas.

Cerca de 21.300 niños han muerto en Gaza por ataques israelíes desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Los ataques israelíes dejan más de 73.000 muertos desde 2023 Además, Israel ha lanzado una serie de bombardeos con drones en el barrio occidental de Sabra, en la ciudad de Gaza, que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas, según los hospitales Shifa y Quds. Además, los centros médicos han registrado la llegada de nueve heridos. Según la Media Luna Roja Palestina, los drones estaban dirigidos contra un taller mecánico de la capital. Mientras que el Ejército israelí ha afirmado en un comunicado que el edificio albergaba "una planta de producción de armas". "La planta fue atacada mientras varios terroristas de Hamás operaban en su interior", sostiene la nota castrense. Asimismo, Israel ha informado de que, desde el pasado jueves, han abatido a al menos dos combatientes de Hamás en el norte de Gaza que planeaban ataques contra sus tropas. Hamás disuelve su gobierno en Gaza en un gesto para desbloquear la segunda fase del plan de paz Ana Garralda Horas después, un ataque israelí contra contra tiendas de campaña del campo de desplazados de Al Qadisiya, en Jan Yunis, ha provocado al menos un muerto y cinco heridos, incluidos niños, según han informado fuentes del Hospital Especializado de Kuwait, cuyos equipos han recuperado el cuerpo y han prestado atención a los afectados.