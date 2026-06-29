Israel destruye un túnel de Hizbulá en el sur del Líbano y la milicia no firmará el acuerdo auspiciado por EE.UU.

El Gobierno de Israel ha informado este domingo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han destruido un túnel perteneciente a la milicia chií Hizbulá en el sur del Líbano.

En una declaración conjunta, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, han señalado que la infraestructura subterránea estaba ubicada en las inmediaciones de la aldea Majdal Zoun.

El complejo subterráneo fue construido utilizando tecnología y experiencia proporcionadas por el régimen terrorista iraní. La ruta del túnel medía más de 200 metros de largo y más de 25 metros de profundidad. En su interior, los soldados han localizado cientos de armas y cuatro pozos de lanzamiento dirigidos hacia Israel, han señalado las FDI en X.

El Gobierno israelí notificó previamente a Estados Unidos y al representante estadounidense en el Líbano sobre la operación. Asimismo, Netanyahu y Katz han asegurado que las operaciones militares en la zona continuarán. "Los comandantes y combatientes de las FDI permanecerán en la zona de seguridad del sur del Líbano y continuarán destruyendo infraestructura terrorista, eliminando amenazas contra las comunidades del norte y salvaguardando la seguridad de los ciudadanos de Israel", concluye la declaración oficial.

El ataque ha sido lanzado dos días después del acuerdo marco firmado entre Israel y Líbano con mediación de EE.UU., que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas", según el texto publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.