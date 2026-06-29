Israel destruye un túnel de Hizbulá en el sur del Líbano y la milicia no firmará el acuerdo auspiciado por EE.UU.
- El complejo medía más de 200 metros de largo y más de 25 metros de profundidad
- El grupo proiraní ha denunciado que constituye una flagrante violación del alto el fuego
El Gobierno de Israel ha informado este domingo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han destruido un túnel perteneciente a la milicia chií Hizbulá en el sur del Líbano.
En una declaración conjunta, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, han señalado que la infraestructura subterránea estaba ubicada en las inmediaciones de la aldea Majdal Zoun.
El complejo subterráneo fue construido utilizando tecnología y experiencia proporcionadas por el régimen terrorista iraní. La ruta del túnel medía más de 200 metros de largo y más de 25 metros de profundidad. En su interior, los soldados han localizado cientos de armas y cuatro pozos de lanzamiento dirigidos hacia Israel, han señalado las FDI en X.
El Gobierno israelí notificó previamente a Estados Unidos y al representante estadounidense en el Líbano sobre la operación. Asimismo, Netanyahu y Katz han asegurado que las operaciones militares en la zona continuarán. "Los comandantes y combatientes de las FDI permanecerán en la zona de seguridad del sur del Líbano y continuarán destruyendo infraestructura terrorista, eliminando amenazas contra las comunidades del norte y salvaguardando la seguridad de los ciudadanos de Israel", concluye la declaración oficial.
El ataque ha sido lanzado dos días después del acuerdo marco firmado entre Israel y Líbano con mediación de EE.UU., que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas", según el texto publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
"Este acuerdo no será adoptado ni se implementará"
El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado del grupo proiraní Hizbulá, ha afirmado la madrugada de este lunes que el acuerdo marco firmado con Israel bajo los auspicios de Estados Unidos "no será adoptado", argumentando que no garantiza los derechos de su país.
"Este acuerdo no será adoptado ni se implementará en su forma actual", ha declarado en un comunicado emitido por su partido, el Movimiento Amal, denunciándolo como "un acuerdo de imposiciones, no un acuerdo que preserve los derechos del Líbano". Firmado el viernes en Washington, este acuerdo marco incluye, entre otras cosas, disposiciones para el desarme de Hizbolá.
La milicia chií ha declarado que se reserva el derecho a "defender su patria" tras los nuevos ataques israelíes en el sur del Líbano. El movimiento "reitera que lo que ha hecho el enemigo constituye una flagrante violación del alto el fuego al que se había adherido hasta ahora, y que está monitoreando y documentando estas violaciones, reservándose el derecho a defender su patria y a su pueblo".