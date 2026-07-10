La Audiencia Nacional investigará a dos mandos militares israelíes por la flotilla interceptada en octubre

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha admitido a trámite, contra el criterio de la Fiscalía, dos querellas para investigar a dos mandos militares israelíes por un delito de detención ilegal durante el abordaje el 1 de octubre de 2025 a la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

Estas dos querellas fueron interpuestas por el Partido Comunista, Izquierda Unida y varios particulares contra el comandante en jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, y el comandante de las Fuerzas Navales, Ram Rotberg.

El magistrado advierte de que continuará adelante con el procedimiento por detención ilegal a bordo de las embarcaciones de bandera española y que practicará las actuaciones consideradas urgentes. Relata que fuerzas israelíes "abordaron las embarcaciones de bandera española, tomaron el control de las mismas y privaron de libertad a sus tripulantes".

Anteriormente, las acusaciones exigían la calificación de piratería marítima. Sin embargo, este término no aplica en este caso, ya que quienes ejecutaron el abordaje y las posteriores detenciones "no actuaban movidos por ningún propósito personal", aclara el juez.

De Jorge considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar esta querella porque en el abordaje de varios buques en alta mar por parte del Ejército israelí a unas 70 millas náuticas de la costa el 1 de octubre de 2025, en el que los militares tomaron el control de las naves y privaron de libertad a sus tripulantes, había varias embarcaciones de bandera española.

La Global Sumud Flotilla (GSF) partió a principios de septiembre de 2025 desde Barcelona con más de 40 embarcaciones con la idea de abrir un corredor humanitario en la Franja de Gaza, pero fue interceptada por Israel el 1 de octubre. En ella se encontraba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

En abril de este año, 39 embarcaciones de esta misma flotilla volvieron a partir de Barcelona para tratar de romper el bloqueo israelí. Sin embargo, el resultado volvió a ser similar, con 175 pasajeros trasladados a un buque israelí tras ser interceptados en territorio griego.