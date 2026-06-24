Liberada la española Alicia Armesto secuestrada por una milicia libia en un ataque contra la flotilla a Gaza

La periodista española Alicia Armesto, miembro de la Global Sumud Flotilla, ha sido liberada este miércoles y está de camino a España, después de haber pasado un mes secuestrada por la milicia del general libio Jalifa Haftar en la zona de Sirte, en el este de Libia. Junto a ella, han sido puestos en libertad otros nueve voluntarios de la flotilla de varias nacionalidades que estaban retenidos.

Fuentes del Ministerio español de Exteriores han confirmado que Armesto "ya ha salido de Libia tras ser liberada y vuela hacia España. Hará una escala en Estambul donde la espera personal de la embajada y el consulado de España".

Su liberación se ha logrado tras las "intensas gestiones" de la embajada y el consulado español en Libia y los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Global Sumud Flotilla informó anoche en sus redes sociales de que estaba en marcha la puesta en libertad de los diez voluntarios del convoy humanitario terrestre a Gaza, que habían sido secuestrados en Libia.

Una portavoz de la flotilla en España ha explicado a RTVE Noticias que está previsto que Armesto llegue esta noche, sobre las 22.35 horas a Madrid a bordo de un avión de Turkish Airlines, donde van a ir a recibirla.

Por el momento, no tienen muchos datos sobre el estado en que se encuentra la activista y las condiciones de su secuestro, ya que solo pudieron hablar con ella hace una semana cuando todavía estaban en manos de sus captores y "estaba bien dentro de lo que era la situación".

Se desconoce la motivación de los secuestradores Tampoco conocen el motivo del rapto, ya que la negociación para la puesta en libertad de Armesto y el resto de rehenes de la flotilla la han llevado los consulados de los respectivos países. Junto a la española hay tunecinos, italianos, uruguayos, argentinos, estadounidenses y portugueses. "Nos alegramos mucho de que hayan sido todos liberados y que estén ya de camino a casa", ha indicado la portavoz. Los diez activistas secuestrados se incorporaron el pasado 7 de mayo en Trípoli al convoy humanitario que había salido semanas antes de Mauritania, con 800 voluntarios. Al llegar al territorio en el este de Libia bajo el control de las fuerzas de Haftar tuvieron que negociar el paso de la caravana y, al acercarse a los milicianos, fueron secuestrados los diez. La fecha en que se perdió el contacto con ellos fue el 24 de mayo. Al resto del convoy se le impidió continuar y tuvo que regresar. En la caravana humanitaria llevaban 20 casas móviles, medicamentos, alimentos de fórmula infantil y comida en general, entre otros ítems. Libia está dividida en dos gobiernos, uno en su mitad oriental y otro en la occidental, aunque realmente ninguno de los dos sostiene el poder. La ONU y la UE reconocen el Gobierno de Unidad Nacional de Trípoli, formado en 2021 para supervisar unas elecciones que nunca han llegado a celebrarse. En 2022, el Parlamento libio designó un Ejecutivo rival con sede en la localidad oriental de Bengazi, la segunda mayor ciudad del país, que no ha sido reconocido por ningún país. El gobernante de facto de vastas zonas del este libio es el general Jalifa Haftar, que domina los yacimientos de petróleo y las rutas migratorias a través del llamado Ejército Nacional Libio, que es una coalición de milicias creada en 2014.