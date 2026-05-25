Los activistas gallegos de la flotilla critican la actuación de la Ertzaintza y niegan provocaciones a su llegada a España

Los activistas gallegos integrantes de la Global Sumud Flotilla han cargado este lunes contra la actuación de la Ertzaintza a la llegada de los tripulantes de esta misión humanitaria al País Vasco, que se saldó con incidentes y cargas, y han negado que estas fueran la respuesta a supuestas provocaciones por su parte.

"No hubo nada que motivase ese acto represivo", ha defendido en una rueda de prensa en Santiago de Compostela la abogada Sandra Garrido, quien ha asegurado que se trató de un suceso "absolutamente construido" por las fuerzas policiales vascas y que les hizo revivir a los presentes "los métodos" del Estado de Israel.

"Nos rompimos mucho más que estando en el barco en Israel", ha afirmado, ya que, a diferencia de cuando el ejército asaltó su barco, ha dicho que no estaban preparados mentalmente para un episodio de este tipo en ese momento.

Miembros de la Ertzaintza detienen a varios activistas en el aeropuerto de Bilbao, Vizcaya, tras participar en la Global Summud Flotilla H.Bilbao H.Bilbao /EuropaPress

Garrido y otros activistas gallegos regresaron a España el pasado sábado tras haber sido deportados por Israel vía Turquía y, a su llegada al aeropuerto de Bilbao, fueron testigos de los incidentes.

Así pues, en su primera comparecencia pública después de un recibimiento multitudinario en Santiago de Compostela, que transcurrió con total normalidad, Garrido ha cargado contra la "hipocresía" del Gobierno español por brindar, ha dicho, su apoyo en público a los activistas mientras mantiene sus vínculos con el Estado israelí.

"El Estado español está denunciando lo que está pasando en Israel y, sin embargo, la policía del PNV está pegando a los activistas", al tiempo que se mantienen todo tipo de contratos, relaciones diplomáticas y convenios de colaboración con este país, ha lamentado la integrante de la flotilla, que ha insistido en que "esta hipocresía es la que permite la impunidad".

Frente a estas críticas, el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha asumido “en primera persona” la responsabilidad política por lo ocurrido en el aeropuerto de Bilbao y ha admitido que en la actuación de la Ertzaintza pudo haber irregularidades que “no tendrían que haberse producido”. Además, el Gobierno vasco ha anunciado la apertura de una investigación interna para aclarar lo sucedido y depurar, en su caso, responsabilidades.