El Gobierno vasco investigará la actuación de la Ertzaintza a la llegada de los miembros de la flotilla al aeropuerto de Bilbao

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado los incidentes ocurridos este sábado a la llegada al aeropuerto de Bilbao de seis activistas de la Global Sumud Flotilla (GSF), así como las "provocaciones" hacia los agentes de la Ertzaintza, cuya actuación será investigada.

Zupiria ha asumido "en primera persona" la responsabilidad de lo sucedido y de investigar si los agentes que intervinieron se ajustaron a la normativa en vigor, además de analizar "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación".

"La imagen de la rodilla del policía sobre el cuello de nuestro compañero, de la misma forma que las fuerzas de ocupación israelí nos habían retenido e inmovilizado a nosotros durante días también, fue realmente espeluznante", ha dicho el activista de la flotilla Javier Aparicio, recién llegado a España, al ser preguntado en el canal 24 Horas sobre los hechos ocurridos en Bilbao a la llegada de sus compañeros.

“Los miembros de la Global Sumud Flotilla llegaban este sábado a los aeropuertos de Barcelona, Bilbao y Madrid.



Uno de ellos es Javier Aparicio. Con él charlan en el #Canal24Horas pic.twitter.com/5qcyo5Tg8i“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 24, 2026

La policía vasca detuvo a cuatro personas y realizó varias cargas contra las personas que esperaban en el aeropuerto la llegada de los activistas.

Los incidentes se desencadenaron cuando los miembros de la flotilla estaban posando para los medios e interrumpían el paso de una de las puertas de llegadas del aeropuerto de Bilbao. En ese momento, agentes de la Ertzaintza cargaron contra algunos de los recién llegados y quienes les esperaban, que se saltaron el cordón de seguridad provocando momentos de mucha tensión.