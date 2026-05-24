El Gobierno vasco investigará la actuación de la Ertzaintza a la llegada de los miembros de la flotilla al aeropuerto de Bilbao
- El consejero de Seguridad ha pedido que se analicen también "algunos comportamientos que tienen mucho de provocación"
- Se trata de un asunto "de mucha sensibilidad en Europa y en Euskadi", por lo que le "preocupan esas imágenes", ha dicho
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado los incidentes ocurridos este sábado a la llegada al aeropuerto de Bilbao de seis activistas de la Global Sumud Flotilla (GSF), así como las "provocaciones" hacia los agentes de la Ertzaintza, cuya actuación será investigada.
Zupiria ha asumido "en primera persona" la responsabilidad de lo sucedido y de investigar si los agentes que intervinieron se ajustaron a la normativa en vigor, además de analizar "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación".
"La imagen de la rodilla del policía sobre el cuello de nuestro compañero, de la misma forma que las fuerzas de ocupación israelí nos habían retenido e inmovilizado a nosotros durante días también, fue realmente espeluznante", ha dicho el activista de la flotilla Javier Aparicio, recién llegado a España, al ser preguntado en el canal 24 Horas sobre los hechos ocurridos en Bilbao a la llegada de sus compañeros.
“Los miembros de la Global Sumud Flotilla llegaban este sábado a los aeropuertos de Barcelona, Bilbao y Madrid.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 24, 2026
Uno de ellos es Javier Aparicio. Con él charlan en el #Canal24Horas pic.twitter.com/5qcyo5Tg8i“
La policía vasca detuvo a cuatro personas y realizó varias cargas contra las personas que esperaban en el aeropuerto la llegada de los activistas.
Los incidentes se desencadenaron cuando los miembros de la flotilla estaban posando para los medios e interrumpían el paso de una de las puertas de llegadas del aeropuerto de Bilbao. En ese momento, agentes de la Ertzaintza cargaron contra algunos de los recién llegados y quienes les esperaban, que se saltaron el cordón de seguridad provocando momentos de mucha tensión.
"Las cargas no tenían que haber sucedido"
Antes de participar en un mitin del PNV en Durango (Bizkaia), el consejero ha señalado que la tarea de la Ertzaintza ayer en el aeropuerto era garantizar que los activistas de la Flotilla recibieran el saludo de quienes fueron a darles la bienvenida, y que quienes querían abandonar el aeropuerto pudieran hacerlo. "Vistas las imágenes, es evidente que no conseguimos lo uno ni lo otro", ha señalado Zupiria, quien ha lamentado lo sucedido "por partida doble".
En primer lugar, ha añadido, "lamento los sucesos, cargas y situaciones que se produjeron, especialmente porque estaba apalabrado cómo se tenía que haber desarrollado aquella situación", ya que su departamento había hablado previamente con los responsables de seguridad del aeropuerto y con representantes de los concentrados, "por lo tanto, no tenía que haber sucedido lo que sucedió".
Por otra parte, como consecuencia de "provocaciones, de diferentes empujones, se produjo esa situación que en nada beneficia al país ni a la Ertzaintza ni a la sociedad en general", porque "no es ese el modo de resolver los conflictos y denota que algunas situaciones no las sabemos gestionar todos con normalidad", ha destacado el consejero. También ha pedido que se analicen "los comportamientos de algunas personas que provocaron la situación de ayer".
“#Canal24Horas | A esta hora comparece Bingen Zupiria, consejero de Seguridad de Euskadi— RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 24, 2026
🗣️"Lamento lo que sucedió ayer (en el aeropuerto de Bilbao) [...] Asumo en primera persona la responsabilidad de lo que sucedió en Loiu" pic.twitter.com/uhM6AEO8Q2“
Zupiria ha resaltado que la Ertzaintza es una de las instituciones que mayor confianza genera en la sociedad vasca, y se ha mostrado consciente de que se trata de un asunto "de mucha sensibilidad en Europa y en Euskadi", por lo que le "preocupan esas imágenes" en el aeropuerto.