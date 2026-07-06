El Ibex 35 se relaja y el resto de Europa sube pendiente de Ormuz, la OTAN y los resultados empresariales

El mercado empieza la semana con calma. Las bolsas europeas arrancan este lunes con avances moderados. La nota discordante la pone el Ibex 35, que cotiza con una ligera corrección que lo aleja de los máximos que consiguió superar en dos ocasiones la semana pasada.

El selectivo español presenta una caída leve del 0,2% que sitúa su cotización en el entorno de los 19.800 puntos tras cerrar el viernes en los 18.879 puntos.

Si miramos por dentro, lidera ganancias Indra, con un avance del 3,7%, le sigue Amadeus, que suma un 2,5% e IAG, que se revaloriza un 2%. En el otro lado de la tabla, el farolillo rojo de la sesión es Acciona, que cae un 2%. Le sigue Endesa, con un recorte del 1,9% y Solaria, que pierde un 1,3%.

El resto de bolsas europeas se anotan subidas del entorno del medio punto porcentual. Londres, Fráncfort, París y Milán cotizan prácticamente a la par, mientras que el índice paneuropeo Stoxx 600 se coloca en 624 con un avance más suave, del 0,2%.

Las novedades en clave geopolítica y económica consiguen ponerse por encima de la calma que suele apoderarse del mercado en pleno mes de julio. Así, los inversores siguen pendientes de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, aunque lo hacen desde la calma al ver que el tráfico marítimo continúa normalizándose en Ormuz y también están pendientes del comienzo de la cumbre de la OTAN que empieza este martes en Ankara y en la que Donald Trump se reunirá con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Al margen de eso, esta semana, a finales, tenemos el arranque de la temporada de resultados en Estados Unidos y el miércoles se publicarán las actas de la última reunión de política monetaria de la FED, la primera de Kevin Warsh al frente del banco central estadounidense.