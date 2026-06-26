Las bolsas europeas abren en rojo por las incertidumbres sobre el comportamiento de las empresas tecnológicas

Los principales mercados europeos han abierto este viernes en rojo, arrastrados por el mal comportamiento de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos. Al inicio de la sesión, la bolsa de Milán se dejaba un 0,84%, seguida de la alemana (-0,68%), la inglesa (-0,40%), la francesa (-0,24%) y la española (-0,1%). El Euro Stoxx 50, el selectivo que reúne a las principales empresas del continente, caía por su parte un 0,50%.

Todo después de que ayer las principales plazas europeas cerrasen en verde, animadas por los resultados cosechados por Micron Technology en su salida a bolsa. La firma creció un 15,81% en su primer día de cotización, pero no fue suficiente para conseguir que el Nasdaq, el índice tecnológico de Estados Unidos, despidiese la sesión en positivo, arrastrado por las caídas registradas por algunas de las principales empresas del sector.

El selectivo se dejó un 0,46% y se situó en los 25.358 puntos por, entre otras cosas, el desplome de Apple. La firma del iPhone se dejó un 6,15% tras anunciar que incrementa el precio de varios de sus productos por la “escasez sin precedentes” de chips de memoria y almacenamiento por el boom de los centros de datos de Inteligencia Artificial. La subida de precios ya se ha reflejado en la web de la compañía en Estados Unidos, que ha incrementado el coste de uno de sus ordenadores de sobremesa en 1.300 dólares.

A la caída de Apple se suman las pérdidas que registraron Microsoft, que también anunció que sube el precio de la consola Xbox, y Amazon, con bajadas de un 3,46% y un 3,10%, respectivamente. Las dos empresas fueron penalizadas por los inversores después de que la Comisión Europea plantease que ambas se sometan a leyes más escritas por los servicios de computación en la nube, que no han cumplido con las reglas antimonopolio de la Unión.

Las caídas se han trasladado también este viernes a las plazas asiáticas. En Tokio, SoftBank pierde cerca de un 13% por las dudas sobre la rentabilidad real que los inversores japoneses van a poder cosechar de las empresas de IA. The New York Times ha publicado que OpenAI sopesa retrasar su salida a bolsa hasta el año que viene y la noticia ha disparado los temores de la firma.

Este viernes, antes de la apertura de los mercados europeos, el Nikkei bajaba un 4,17%, el Kospi coreano, un 5,81%, la bolsa de Shanghái, un 1,57%, y la de Hong Kong, un 1,54%.