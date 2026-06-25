Greenpeace critica a España por destinar 5.000 millones a paliar la crisis de Ormuz sin apostar más por energías verdes

Las medidas del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2026 supone una "repetición del guión de la experiencia previa de la guerra de Ucrania" y, según afirma Greenpeace, ha contribuido a "incentivar un consumo aún mayor de combustibles fósiles".

Asegura la ONG ecologista que gran parte de los fondos, 3.000 millones del total de 5.000 del programa, se han destinado a rebajas de impuestos de la energía, así como a la subvención del consumo de gasolina y diésel. Recrimina las bonificaciones fiscales generalizadas al gas y los carburantes que califica de "medidas caras, regresivas y que incentivan el derroche energético en lugar de impulsar un cambio de modelo".

La ONG ecologista así lo concluye en el informe Rescate fósil o transición energética: España ante la crisis de Ormuz en el que analiza las medidas de protección de seis países del Unión Europea frente al impacto de la guerra en Irán.