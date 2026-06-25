La agencia marítima de la ONU pausa la evacuación de 11.000 marineros en Ormuz tras el ataque a un buque

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha suspendido de manera temporal el plan de evacuación de los 11.000 marineros bloqueados en el golfo Pérsico tras el ataque de Irán a un buque que intentaba atravesar el estrecho de Ormuz. El rescate "quedará suspendido hasta que se obtenga mayor claridad sobre la situación", ha declarado el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez.

Según The Wall Street Journal y la agencia Reuters, Irán es el autor de este ataque y citan a dos altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos como fuente.

Justo después del ataque, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), (el organismo creado por Irán para gestionar el paso por Ormuz), ha afirmado en la red social X que los buques que naveguen fuera de las rutas no autorizadas por Irán no tendrán garantizado el paso seguro.

Un ataque sin víctimas mortales La tripulación de la nave, con bandera de Singapur, ha denunciado el impacto de un proyectil por estribor cuando se encontraba a 7,5 millas náuticas al sureste del puerto de Dahit (Omán), según la agencia marítima británica UKMTO. El incidente solo ha provocado daños materiales. Otra fuente de seguridad marítima ha asegurado que un dron atacó la embarcación. El incidente ha motivado el cese de las tareas de rescate que la OMI había empezado hace dos días y por las que "varios buques ya han sido evacuados con éxito", ha destacado Domínguez. El responsable de la OMI ha señalado que "he decidido suspender temporalmente" el operativo hasta que comprueben que existen "las garantías de seguridad necesarias". La embarcación afectada no figuraba en el plan de evacuación de la agencia.

Represalias iraníes por incumplir sus rutas en Ormuz Los Guardianes de la Revolución de Irán han reiterado que el paso seguro por el estrecho solo sería posible a través de la rutas marcadas por ellos y que tomarían medidas sobre aquellas embarcaciones que incumpliesen sus instrucciones. "Si Irán amenaza o bloquea el tránsito de barcos por el estrecho, entonces vamos a tener un problema", había declarado antes del incidente el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, que se encuentra de gira por los países del Golfo. Los precios del petróleo han subido alrededor de un 1% tras la agresión.