Los hoteles españoles prevén un verano de récord a pesar de subir los precios por noche

El sector turístico español aspira este 2026 a romper por primera vez la barrera de los 100 millones de visitantes y prueba del buen momento que atraviesa la industria es que una amplísima mayoría de hoteleros, el 82%, prevé para los próximos seis meses una evolución positiva de su negocio, según el Barómetro del Alojamiento en España.

El informe, elaborado por Booking y Statista y presentado este martes, arroja además que el 63% de los establecimientos encuestados ha registrado un incremento de su tarifa media diaria y un 64% tiene un mayor nivel de ocupación. Los datos, precisa el estudio, demuestran una mejoría del sector y mayor optimismo, ya que en 2025 solo un 48 y un 40% constataron, respectivamente, un incremento de la tarifa y de la demanda.

Otro indicador que corrobora la fortaleza del sector hotelero español es que el 57% de los alojamientos afirma no haber encontrado dificultades para conseguir financiación o capital. Las previsiones apuntan a un incremento de las inversiones, ya que por cada hotel que asegura que reducirá este capítulo, tres tienen la intención de incrementarlo.

Entre las principales preocupaciones del sector de cara a este verano, la principal temporada, destacan "las interrupciones relacionadas con proveedores o prestadores de servicios clave (44%), los fenómenos meteorológicos extremos que pueden afectar a los desplazamientos (38%) y las incidencias tecnológicas o interrupciones de sistemas informáticos (34%)".

Y, para luchar contra estos posibles contratiempos y contra la estacionalidad, el Barómetro recopila las diferentes fórmulas que emplean los hoteles para la comercialización de sus productos. Los descuentos y paquetes especiales son la herramienta más utilizada por su efectividad, según apunta el 72% de los encuestados.

También juega un papel importante la posibilidad de tramitar reservas online. El 83% sostiene que son una buena herramienta para atraer turistas fuera de temporada, junto con la actividad que generan de forma orgánica en redes sociales (85%) y las campañas de búsqueda de pago (72%). Los hoteles además certifican que los eventos se han convertido en una importante fuente de ingresos y de diversificación. Y este año tanto la visita del papa, como el eclipse han servido de reclamo turístico.

El 61% de los encuestados por Booking sostiene que la demanda de habitaciones se ha incrementado a raíz de los eventos celebrados en su entorno, mientras que un 53% apunta que ha obtenido beneficios directos de estas actividades. "El 72% señala un aumento de los ingresos por habitación y el 62% una mejora de las reservas en periodos tradicionalmente de menor demanda", señala el estudio.

Otro de los aspectos que analiza el estudio es el impacto de los hoteles en sus entornos. El 42% de los establecimientos destina más de la mitad de su gasto operativo no laboral a proveedores y empresas locales. El 49% permite el uso de sus instalaciones (por ejemplo, el gimnasio) a los vecinos, "generando nuevas fuentes de ingresos y ampliando la oferta de servicios para la comunidad". Por su parte, el 34% de los hoteles asegura tener un acuerdo con la administración para actuar como refugios o centros logísticos en caso de desastre natural o situación excepcional.