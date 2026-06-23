Las bolsas europeas abren en rojo, arrastradas por las caídas de las tecnológicas en Wall Street

Los principales índices europeos han abierto este martes en rojo, arrastrados por las caídas registradas este lunes en Wall Street por el mal comportamiento de las tecnológicas. El selectivo alemán lidera los descensos, con una bajada del 1,18%. Le sigue la bolsa de Milán, con un 1,13% menos, y el Eurostoxx, el índice que reúne los principales valores del continente, con un 1,05%.

También registran caídas, aunque no tan pronunciadas, el parqué de Londres, con una bajada del 0,80%, el de París, 0,77%, y el de Madrid, 0,13%. El selectivo español, en los 19.393 puntos, dice adiós al máximo histórico que registró este lunes, cuando alcanzó los 19.542,3 puntos.

Las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos cerraron el lunes con pérdidas, lo que provocó que el Nasdaq despidiese la jornada con una caída del 1,33%. SpaceX se desplomó un 16%, pero otras grandes del sector también sufrieron caídas, entre ellas, Alphabet, la matriz de Google, que se dejó un 5%, Amazon (-4,75%), Meta (-2%) o Microsoft (-3%).

Los mercados asiáticos también registran pérdidas. El Kospi, el índice bursátil de Corea del Sur, se deja este martes un 7,4%, seguido del Nikkei de Tokio, con un descenso del 2,5%. El Hang Seng de Hong Kong cede un 1,50%; y la Bolsa de Shanghái, un 0,76%.

El petróleo, no obstante, vuelve a registrar este martes un respiro ante la expectativa de que las negociaciones entre EE.UU. e Irán fructifiquen. El barril de Brent, el de referencia en Europa, se sitúa en el entorno de los 75 dólares, una bajada del 1,33%, y el intermedio de Texas, el de referencia en el mercado estadounidense, ronda los 73 dólares, un 1,38% menos.

Precisamente, la Administración Trump anunció este lunes que levanta de forma temporal las sanciones contra Irán para la producción y comercialización de crudo. El régimen de Teherán podrá producir, entregar y vender petróleo y derivados petroquímicos hasta el próximo 21 de agosto.