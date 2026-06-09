Al menos cuatro muertos en ataques rusos contra la región ucraniana de Járkov

Rusia ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos en la madrugada del martes sobre la región de Járkov, en el este de Ucrania, que han causado la muerte de al menos cuatro personas y dejado 15 heridos, según han anunciado las autoridades locales.

"Un ataque enemigo" en Chuhuiv ha asesinado a tres mujeres de 22, 56 y 70 años, así como a un hombre de 56 años, ha declarado el gobernador militar de la región, Oleg Sinegubov.

Mientras, el alcalde de Járkov, Igor Terekhov, ha informado de seis heridos en su ciudad. Allí, un edificio de servicios públicos sufrió daños y se han producido incendios en varios puntos de la ciudad.

Los bombardeos rusos provocan muertes y heridos casi a diario en zonas residenciales de Ucrania. Kiev responde atacando regularmente objetivos en territorio ocupado, así como en territorio ruso. Desde la masiva invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, al menos 15.850 civiles han muerto y 44.800 han resultado heridos en el país, según el último recuento de la ONU, recopilado en abril.

Zelenski habla de forma "positiva" con EE.UU. Los ataques se han producido cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, regresaba a Kiev tras mantener conversaciones en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania sobre cómo avanzar en la resolución de la guerra que ya dura cuatro años. Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos entre Ucrania y Rusia se han estancado, ya que Washington está centrado en encontrar una solución a la guerra con Irán. Este lunes, el mandatario ucraniano ha mantenido una conversación "positiva" con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y ha elogiado su disposición a trabajar en la solución del conflicto ucraniano en las próximas semanas. "Una conversación muy positiva", ha expresado Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram sobre la conversación durante una escala en Chisináu, la capital moldava. "Agradezco su disposición a trabajar con la mayor dedicación posible en las próximas semanas para impulsar la diplomacia y poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania", ha escrito. De la corrupción con las ayudas a la trata de personas: repunta la desinformación sobre Ucrania Paula Mayoral Muñoz, VerificaRTVE