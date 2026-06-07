Un dron ruso impacta junto a un almacén de residuos en la antigua central nuclear de Chernóbil

Un dron ha impactado este domingo por la mañana en un almacén de residuos aledaño a la antigua central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, en un incidente del que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha culpado a las Fuerzas Armadas rusas, a las que ha acusado directamente de poner en riesgo la seguridad de toda la zona de manera "deliberada".

Según Zelenski, Moscú ha utilizado para este "vil" ataque un dron suicida de tipo 'shaheed', una herramienta recurrente para sus bombardeos desde que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dio orden de iniciar la invasión del país vecino en febrero de 2022. El aparato impactó en uno de los edificios destinados al almacenamiento de residuos, "una infraestructura extremadamente crítica", en palabras del mandatario ucraniano.

Zelenski ha asegurado en la red social X que los primeros análisis en la zona han permitido confirmar que los niveles de radicación se mantienen dentro de la normalidad, un extremo del que también ha dado cuenta el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Un equipo de esta agencia se ha desplazado a la zona y ha descartado que haya "contaminación radioactiva" en las inmediaciones. Los barriles en los que se almacenan los residuos estaban situados en el momento del ataque a "varios cientos de metros" del edificio, mientras que los que más cercanos se encontraban vacíos.