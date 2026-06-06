Ucrania ataca San Petersburgo en una ofensiva con drones sin precedentes

Rusia ha confirmado que el Ejército ucraniano ha lanzado un ataque masivo con drones contra la flota báltica de la Marina rusa en la isla de Kotlin, en las inmediaciones de San Petersburgo, que ha dejado por el momento cuatro heridos leves y ha llevado a las autoridades a declarar una orden de evacuación.

La ciudad ha sido objetivo de "un ataque a gran escala por parte de vehículos militares no tripulados" que ha provocado la activación de la defensa aérea, ha confirmado el gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, en redes sociales. Gran parte de esos drones tenían como objetivo la región de San Petersburgo, ciudad en la que se está celebrando el Foro Económico Internacional (SPIEF).

Por su parte, el gobernador de la provincia de Leningrado, Alexander Drozdenko, ha informado de la evacuación de más de 600 personas tras un incendio declarado en el distrito de Lomonosovski como consecuencia del impacto de un dron sobre "instalaciones del Departamento de Defensa".

Al menos cuatro personas han recibido atención médica y una de ellas está hospitalizada. "Más de 600 personas han sido evacuadas de la zona de seguridad, 390 de las cuales están en centros de acogida provisional y el resto están en casas de familiares", ha explicado en redes sociales.

Más tarde, Drozdenko ha informado de que el incendio ya ha sido controlado, por lo que las familias deberían poder regresar a sus hogares la última hora de la tarde.