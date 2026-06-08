El miedo vuelve al mercado: el petróleo se dispara y las bolsas caen por los ataques entre Irán e Israel

Los inversores vuelven a la casilla de salida. Después de varias semanas en las que ha reinado el optimismo sobre una resolución del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, los últimos acontecimientos alejan la posibilidad del triunfo de la vía diplomática y disparan al petróleo. La renta variable también responde con temor y se activan las ventas.

El barril Brent, de referencia en Europa, cotiza con una revalorización cercana al 5% y se sitúa en el entorno de los 97 dólares y medio. De momento, alejado de la barrera psicológica de los 100 dólares.

Por su parte el West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza con una revalorización similar y se sitúa en las inmediaciones de los 95 dólares.

Todo después de que Irán haya lanzado a primera hora de la mañana de este lunes una nueva oleada de misiles hacia territorio israelí en represalia por el bombardeo de las FDI de los suburbios de Beirut, la capital libanesa.

Ya el domingo hubo un intercambio de fuego entre los territorios, a pesar de que Donald Trump había pedido contención a Benjamín Netanyahu y que no respondiera a los bombardeos de la Guardia Revolucionaria iraní.