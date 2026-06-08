El miedo vuelve al mercado: el petróleo se dispara y las bolsas caen por los ataques entre Irán e Israel
- El brent se dispara un 5% pero sigue por debajo de los 100 dólares
- El Ibex 35 se aleja de máximos históricos
Los inversores vuelven a la casilla de salida. Después de varias semanas en las que ha reinado el optimismo sobre una resolución del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, los últimos acontecimientos alejan la posibilidad del triunfo de la vía diplomática y disparan al petróleo. La renta variable también responde con temor y se activan las ventas.
El barril Brent, de referencia en Europa, cotiza con una revalorización cercana al 5% y se sitúa en el entorno de los 97 dólares y medio. De momento, alejado de la barrera psicológica de los 100 dólares.
Por su parte el West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza con una revalorización similar y se sitúa en las inmediaciones de los 95 dólares.
Todo después de que Irán haya lanzado a primera hora de la mañana de este lunes una nueva oleada de misiles hacia territorio israelí en represalia por el bombardeo de las FDI de los suburbios de Beirut, la capital libanesa.
Ya el domingo hubo un intercambio de fuego entre los territorios, a pesar de que Donald Trump había pedido contención a Benjamín Netanyahu y que no respondiera a los bombardeos de la Guardia Revolucionaria iraní.
El Ibex vuelve al terreno negativo
Los índices de renta variable empiezan el lunes con predominio de las ventas. La incertidumbre se apodera de los inversores a tres días de la próxima reunión del Banco Central Europeo en la que el organismo que preside Christine Lagarde podría decidir la primera subida de tipos de interés en tres años.
De momento, la semana empieza con caídas del 0,8% para Ibex 35 que aleja los máximos históricos que tocó el viernes. El selectivo española se sitúa en el entorno de los 18.200 puntos.
Lidera las subidas este lunes la compañía con más exposición al precio del petróleo: Repsol suma un 1,8% y cotiza en el entorno de los 23,5 euros por título. Le siguen, ya con subidas mucho más tenues, Naturgy, que se anota una revalorización del 0,6% y Redeia, que avanza un 0,5%.
El farolillo rojo de la sesión es otra compañía que depende en gran medida de los precios del crudo: IAG sufre una corrección cerca al 3%, ArceloMittal pierde un 2,7% y ACS cae un 2%, unas horas después de que se haya ratificado la reelección Florentino Pérez como presidente del Real Madrid.
El Dax alemán lidera las caídas en Europa y se anota una corrección del 1,4% que aleja al índice de los 24.500 puntos. El CAC 40 de París retrocede un 0,8%. Por su parte, Milán y Londres cotizan con caídas más moderadas, del entorno del 0,3%.
El índice paneuropeo Euro Stoxx 50 se anota una caída del 1% que le hace perder los 6.000 puntos por momentos.