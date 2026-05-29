El precio de los nuevos alquileres se dispara un 37% en una década y se come la subida salarial media, según CCOO

El precio de los nuevos contratos de alquiler subió un 37% entre 2015 y 2024, frente a un incremento salarial medio para el mismo periodo del 26%. Los datos, recogidos en el primer informe elaborado por CCOO sobre la coyuntura del alquiler en España, muestran, según el sindicato, cómo "el grave problema de carestía de acceso a una vivienda en propiedad" se ha trasladado también al mercado de los arrendamientos.

El sindicato alerta de que cada vez más gente, por la imposibilidad de comprarse un piso, recurre a una vivienda en alquiler, una opción que también se está convirtiendo en "inasequible". Muchas familias o particulares, remarca CCOO, se ven obligados a compartir casa, alquilándola por habitaciones, lo que supone un "incremento del hacinamiento" o puede derivar incluso en casos "más extremos como el sinhogarismo".

Los principales incrementos en los alquileres se registran en los nuevos contratos, según el informe de CCOO, que toma como referencia las cifras del IPVA, el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler, elaborado por el INE a partir de datos fiscales. Así, entre 2020 y 2024, el precio medio de los nuevos contratos subió un 23,5%, frente al 8,8% de los ya existentes. En el último año disponible, 2024, los incrementos fueron de un 8,8% y un 2,8%, respectivamente.

Y aunque el volumen total de contratos nuevos que salen es significativamente inferior al de los vigentes (un 12,3% frente a un 87,7% en 2024), la coyuntura actual es muy diferente a la de hace cinco años, como advierte CCOO. De ahí que los nuevos inquilinos se enfrenten a un mercado "mucho más tensionado y con mayores subidas de precios" por las dificultades de acceso a una vivienda en propiedad y por la "inexistente oferta pública de alquiler".

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Teniendo en cuenta que los contratos de arrendamiento o bien tienen una duración máxima de cinco años, en el caso de los particulares, o de siete, si lo firma una entidad jurídica, cada ejercicio vencen entre el 14% y el 20% de los mismos, "lo que afecta potencialmente a 650.000 hogares".

"El impacto en el coste del alquiler de firmar un nuevo contrato termina llegando a todos los inquilinos", precisa CCOO, y "aunque no les afecte en el mismo año, todos viven con angustia y amenaza la proximidad del vencimiento de su contrato, la posibilidad de no renovación o de una fuerte subida" porque, entre otras cosas, el salario no permite absorber el incremento.

Si el IPVA arroja que entre 2015 y 2024 la subida media de los nuevos contratos fue de un 37%, el IPC anota para el mismo periodo un incremento del 11% y la divergencia entre los dos datos no es una simple cuestión estadística. El informe de CCOO recuerda que la actualización del alquiler tiene como referencia o bien el Índice de Precios al Consumo o el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, el IRAV, y ambos "permiten una actualización de la renta sin grandes saltos".

Por eso, los inquilinos suelen poder hacer frente a las subidas previstas durante la vigencia del contrato, los problemas llegan cuando vencen. Si se comparan los datos de la Encuesta de Población Activa con el IPVA para 2020 y 2024, la subida del salario nominal fue de un 17%, mientras que el precio de los contratos ya vigentes escaló un 9% y el de los nuevos se disparó un 23%, como refleja el informe.

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Los datos recopilados por CCOO muestran que la pérdida de poder adquisitivo del salario frente a los nuevos contratos de alquiler es prácticamente generalizada a nivel nacional, tanto entre 2015-2024, como en el periodo más reciente (2020-2024). Comunidad Valenciana (-19 puntos), Comunidad de Madrid (-14 puntos) y Baleares (-14 puntos) "son las comunidades donde mayor es el desfase".

El sindicato concluye que el problema al que se enfrentan las comunidades es el mismo: "La subida salarial es suficiente para hacer frente a la evolución del coste del alquiler en los contratos existentes, pero se ve claramente desbordada en aquellos que deben renegociar o negociar un nuevo contrato de arrendamiento". Y ese problema "se agudiza" en las principales ciudades y en las grandes zonas turísticas, los lugares donde el uso residencial de la vivienda compite con otros, como el alquiler turístico y de temporada.