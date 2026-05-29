Bruselas aprueba el plan de 9.000 millones del Gobierno para pagar a las eléctricas y garantizar el suministro tras el apagón

La Comisión Europea ha aprobado este viernes el plan de 9.000 millones de euros del Gobierno para garantizar la capacidad del sistema eléctrico en España. El objetivo es remunerar al sector para asegurar la producción, almacenamiento y consumo de electricidad, con una mejor integración de las energías renovables, después del apagón masivo en la península Ibérica del 28 de abril de 2025.

El presupuesto se desplegará por 10 años en adelante, a través de subastas por un volumen de entre 800 y 900 millones de euros anuales, hasta el citado total de 9.000 millones de euros.

Remunerar a los proyectos disponibles en periodos de escasez Los pagos se destinarán a "todos los proyectos, existentes o nuevos", que estén disponibles en periodos de escasez, según explica la nota de prensa de Bruselas, para generar electricidad, gestionar la demanda (por ejemplo, reduciendo el consumo cuando la oferta baje) y el almacenamiento, cumpliendo con las reglas medioambientales. Las compañías beneficiarias se seleccionarán mediante licitaciones transparentes y no discriminatorias. "Percibirán una retribución por aportar firmeza al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad o bien por reducir el consumo", explica el Ministerio para la Transición Ecológica, que espera aprobar "durante las próximas semanas" su propuesta normativa. El estándar de fiabilidad, es decir, el nivel que es necesario mantener para garantizar el suministro eléctrico, lo marca Red Eléctrica, que es el llamado operador del sistema de transmisión.