El coste del gran apagón un año después: más impacto en el bolsillo del ciudadano que en la economía del país

El gran apagón ha impactado en el largo plazo más en los ciudadanos que en las arcas de la macroeconomía. Un año después, es la factura de los consumidores de electricidad la que sigue viendo incrementada su cuantía mientras que la economía española, superado el primer golpe, ha sido capaz de absorber con eficacia el 'cero energético' del 28 de abril de 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cifraba en una comparecencia en el Congreso de los Diputados unos días después que las compras en los comercios cayeron en 415 millones respecto a una jornada similar, destacando que el "impacto económico del apagón fue limitado".

Un escenario compartido por casas de análisis como Caixabank Research, que cifraba el impacto sobre el PIB en menos de 400 millones de euros, una caída sobre el PIB trimestral de menos de una décima porcentual, ya que "el impacto del apagón en el consumo de los hogares fue muy importante el día 28 de abril, pero que se compensó de forma notable los días posteriores".

Un año después, Zoel Martín Vilató, economista de Caixabank Research, ratifica las cifras: "Nosotros hicimos esos cálculos y los mantenemos. En la publicación del PIB de ese trimestre, esos 400 millones suponían una décima a nivel trimestral o dos centésimas del PIB anual, obivamente esas cifras a nivel de toda España son marginales".

De hecho, otras casas de análisis como BBVA Research van en la misma línea. Miguel Cardoso, su economista jefe para España, explica a RTVE Noticias: "El impacto económico fue puntual y se recuperó. A medida que la electricidad volvió, en los días posteriores se gastó más de lo habitual y las cuentas se compensaron".

"El apagón provocó un sesgo de publicidad y un gran impacto psicológico, no un daño económico real", asegura Luis Garvía, director del Máster de Gestión de Riesgos Financieros en Comillas-ICADE. Añade que "fue más televisivo que otra cosa", ya que "en cuanto tiras un poco de la economía no fue para tanto, era de día, las cadenas de suministro no terminaron de romperse y hacer un cálculo concreto es muy complicado, apenas hubo daño real porque solo fueron unas horas".

Las medidas se trasladan a la factura del consumidor Una de las consecuencias sobrevenidas del apagón ha sido la revisión de la red. Eso se ha traducido en la puesta en marcha de un "escudo antiapagón" o modo de operación reforzada de Red Eléctrica que se apoya mucho más en ciclos combinados y en restricciones técnicas para mantener la estabilidad. Un refuerzo que ha encarecido la energía. El llamado 'modelo reforzado' de Red Eléctrica ha supuesto un coste de 666 millones de euros entre mayo de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Desde su inicio, ha representado un 2,12% de los costes totales del sistema eléctrico español, que en este periodo han superado los 31.349 millones de euros. Y en ellos pone el acento Cardoso de BBVA Research: "El efecto económico a largo plazo continúa, porque viene de las medidas que se han tenido que tomar para estabilizar el sistema y se notan en el bolsillo del consumidor porque han incrementado el precio de la producción de electricidad". Competencia aprueba algunos cambios urgentes propuestos por Red Eléctrica para prevenir nuevos apagones Red Eléctrica explica que esta programación reforzada ha supuesto un incremento del 4,7% sobre el precio final medio de la energía (77,07 euros/MWh). De esta manera, para un usuario sujeto a la tarifa regulada (PVPC), con un consumo mensual de unos 300 kWh, ha supuesto un sobrecoste cuatro céntimos al día, lo que se traduce en unos 14 euros desde entonces, según las estimaciones del operador.