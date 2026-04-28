Mantener la emisión y no especular en un estudio a oscuras ante un folio en blanco: la labor de RNE en el apagón

"Han saltado los plomos de todo un país". Con esta frase recogí el testigo de la programación especial en RNE por el apagón del siglo, que arrancaron las periodistas de RNE Sandra Urdín y Elena Guijarro el 28 de abril de 2025, un día para la historia del que ahora se cumple un año. Ellas recibieron y manejaron el primer impacto de la noticia, las dificultades en las conexiones, y los primeros mensajes de calma al ciudadano. Fui escuchando la transmisión mientras trataba de llegar caminando a Prado del Rey, pues el coche se había quedado 'atrapado' en el garaje.

Lourdes Maldonado, Carlos Núñez y Euprepio Padula transmitiendo desde un furgón el día del apagón RNE

Me asaltaron recuerdos de los años 90 sacando el dedo pulgar a pasear en la madrileña avenida de los Poblados hasta que un amable taxista, que no estaba de servicio, me recogió y me llevó hasta la Casa de la Radio. Carreras, decisiones de la dirección en tiempo récord, y una preocupación que surgió de inmediato: hay que mantener la emisión a toda costa. Inevitable cierta congoja al ponerme ante el micrófono en una programación especial que se emitía por todas y cada una de las emisoras de Radio Nacional, sin guion y sin tener la certeza de qué estaba pasando, más allá de que la península Ibérica se había ido a negro.

El peso de una responsabilidad que pude compartir con la periodista Lourdes Maldonado y el entonces colaborador de su programa, el periodista y escritor Euprepio Padula. Recopilar los datos, resolver lo que se pueda y no especular. Como un mantra repetía todo eso en mi cabeza justo antes de que dieran las cuatro de la tarde.