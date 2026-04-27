El informe de Portugal sobre el apagón aboga por una acción con España y Europa para reforzar la seguridad energética

El informe del Grupo de Seguimiento Técnico (GAT), creado en Portugal tras el apagón que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril de 2025, aboga por una cooperación ibérica y europea para reforzar la seguridad energética que evite futuros incidentes como el de hace un año, según las conclusiones presentadas este lunes en Lisboa.

Los mercados energéticos de España y Portugal "se integran en un sistema energético, el europeo, que es el más complejo del mundo, y eso trae consigo nuevos desafíos", por lo que se tienen que "reforzar los niveles de seguridad de las operaciones", señala el ingeniero eléctrico João Peças Lopes, uno de los especialistas que participó en la elaboración del documento.

Y agrega: "Cualquier acción que se tome en el ámbito portugués solo tendrá sentido si va acompañado de acciones en el lado español, en una lógica ibérica, incluso europea".

El informe, bajo el nombre de Reforzar la seguridad y flexibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), analiza cinco grandes áreas, entre ellas la gobernanza y regulación del mercado energético en Portugal.

En esta área, concluye que en el futuro será necesaria una reforma del mercado interno de energía y se recomendó una simplificación la normativa energética, indica Pedro Sampaio Nunes, ingeniero civil experto en energía y uno de los responsables de este capítulo.

Otro de los aspectos abordados ha sido el modelo de planeamiento, en el que también se ha recomendado simplificar los procesos, así como garantizar mayor transparencia y previsibilidad para el mercado y los agentes económicos, explica, por su parte, Pedro Carvalho, especialista en transición energética.

Relacionado con este punto, también se ha analizado la arquitectura del SEN, que enfrenta varios problemas técnicos, entre ellos de estabilidad, según señalan los expertos.

El cuarto capítulo se ha dedicado a la digitalización, "un pilar para la seguridad operacional" que permitirá no solo una mayor capacidad de análisis para la toma de decisiones, sino también capacidad de respuesta en tiempo real.

No obstante, para esto será necesario reforzar la capacidad de monitorización de la red y tener transparencia en los datos, entre otras acciones, según los especialistas.

En último lugar, se han analizado las soluciones de mercado y se ha propuesto, entre otros, la creación de mercados locales, la integración con los modelos europeos y la contratación de largo plazo para sustentar las inversiones.

La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, ha presidido la presentación del informe de este grupo, formado por 10 especialistas y académicos del sector energético que han analizado y recopilado propuestas para aumentar la resiliencia del sistema eléctrico portugués.

"Desde el principio tuvimos muy claro que debíamos actuar para aumentar la resiliencia energética del país", remarca Carvalho, quien insiste en que el día del apagón "del lado portugués nada falló".

El apagón se originó en España el lunes 28 de abril de 2025 a las 12:33 hora española (una hora menos en Portugal) y afectó también a Portugal, un incidente multifactorial que desde Bruselas se calificó como "el más grave en casi dos décadas en Europa" y que tuvo como causa principal un problema de sobretensión.

Este es el diagnóstico en el que coinciden los informes técnicos realizados hasta la fecha, pero por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso en aquella mañana continúa enfrentando al operador del sistema (Red Eléctrica) y las eléctricas.