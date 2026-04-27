Competencia abre un expediente a Iberdrola por posibles infracciones "muy graves" en el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a Iberdrola Generación Nuclear por una presunta infracción "muy grave" en el marco de las investigaciones abiertas por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, del que este martes precisamente se cumple un año.

La posible infracción se tramita en virtud del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, lo que implica poner en tela de juicio el papel de la compañía bien por "una reducción de producción o suministro sin autorización" o por el "incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad" durante la citada jornada, según la nota oficial. Iberdrola tiene participación en seis de las siete centrales nucleares que operan en España y, además, posee al cien por cien la de Cofrentes, en Valencia.

En total, el organismo regulador de la competencia ha abierto más de medio centenar de procedimientos, entre ellos una batería de 35 expedientes confirmados el pasado viernes y otros 20 anunciados con anterioridad. Afectan a algunas de las grandes compañías eléctricas de España, si bien está por ver cómo se resuelven.

La CNMC, que se da un plazo máximo de año y medio para resolver expedientes como el anunciado ahora sobre Iberdrola —con fecha del 23 de abril—, siempre ha subrayado que no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, en la medida en que los investigadores ya han atribuido ese cero eléctrico a una cascada de fallos.