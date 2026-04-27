Feijóo reprocha al Gobierno la falta de explicaciones un año tras el apagón: "No se han asumido responsabilidades"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al Gobierno la falta de "explicaciones claras y veraces" cuando se cumple este martes un año del apagón masivo en la Península: "Lleva un año haciendo luz de gas a los españoles". Además, critica que no se hayan "asumido responsabilidades" ni haya habido dimisiones en el Ejecutivo por lo sucedido.

Feijóo se ha expresado así en la jornada ‘A un año del gran apagón’, organizada por el Grupo Popular en el Congreso, en la que también ha intervenido la portavoz 'popular' en la Cámara Baja, Ester Muñoz, y que cierra el ex secretario de Estado de Energía y vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal.

El líder del PP, que ha calificado el apagón como "un hecho impropio de un país desarrollado", ha criticado que por parte del Ejecutivo solo ha habido "confusión, mentiras e insultos", en un "apagón informativo" que vino tras la caída del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025. Y ha culpado directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la entonces vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, y a su sucesora, Sara Aagesen.

"No fue un accidente imprevisible ni un cisne negro, ni algo que simplemente sucedió. El colapso del sistema eléctrico fue el resultado directo de una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable", ha sentenciado el presidente de los ‘populares’.

Feijóo ha criticado que el Gobierno se haya dedicado a hablar de "sabotaje" y "ciberataques", para luego "echar la culpa a los operadores privados" y después "diluir el problema" diciendo que era "un asunto complejo" que tardaría meses en esclarecerse y cuyo origen era "multifactorial".