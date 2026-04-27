Feijóo reprocha al Gobierno la falta de explicaciones un año tras el apagón: "No se han asumido responsabilidades"
- El líder del PP celebra una jornada sobre el apagón masivo en el Congreso en la víspera de su aniversario
- Achaca la desconexión eléctrica a "una política energética ideologizada y profundamente irresponsable"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al Gobierno la falta de "explicaciones claras y veraces" cuando se cumple este martes un año del apagón masivo en la Península: "Lleva un año haciendo luz de gas a los españoles". Además, critica que no se hayan "asumido responsabilidades" ni haya habido dimisiones en el Ejecutivo por lo sucedido.
Feijóo se ha expresado así en la jornada ‘A un año del gran apagón’, organizada por el Grupo Popular en el Congreso, en la que también ha intervenido la portavoz 'popular' en la Cámara Baja, Ester Muñoz, y que cierra el ex secretario de Estado de Energía y vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal.
El líder del PP, que ha calificado el apagón como "un hecho impropio de un país desarrollado", ha criticado que por parte del Ejecutivo solo ha habido "confusión, mentiras e insultos", en un "apagón informativo" que vino tras la caída del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025. Y ha culpado directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la entonces vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, y a su sucesora, Sara Aagesen.
"No fue un accidente imprevisible ni un cisne negro, ni algo que simplemente sucedió. El colapso del sistema eléctrico fue el resultado directo de una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable", ha sentenciado el presidente de los ‘populares’.
Feijóo ha criticado que el Gobierno se haya dedicado a hablar de "sabotaje" y "ciberataques", para luego "echar la culpa a los operadores privados" y después "diluir el problema" diciendo que era "un asunto complejo" que tardaría meses en esclarecerse y cuyo origen era "multifactorial".
Reprocha al Gobierno la "confusión, el silencio y la oscuridad"
"Más confusión, silencio y oscuridad", ha apostillado Feijóo, que ha asegurado que todas esas afirmaciones no significan "que no se sepa" qué ocurrió: "Quienes conocen de verdad el sistema eléctrico tienen bastante claro qué ocurrió".
Al respecto, Feijóo ha criticado los "falsos comités de expertos" del Ejecutivo y ha recordado que el Partido Popular impulsó dos comisiones parlamentarias en el Congreso y el Senado para esclarecer los hechos, aunque la primera fue "obstaculizada" por la Mesa de la Cámara Baja.
"Hoy, un año después, tenemos la obligación de decir lo que sabemos con claridad", ha asegurado: "No fue un accidente imprevisible, ni un cisne negro, ni algo que simplemente sucedió. El colapso del sistema eléctrico fue el resultado directo de una política energética ideologizada", ha sentenciado.
El líder del PP ha recordado que "hubo avisos" sobre posibles fallos en el sistema previos al apagón, y lo que pasó fue "una cascada de errores y episodios que nadie quiso ver".
Feijóo ha calculado el coste económico a los consumidores en "mil millones de euros a fecha de hoy", pero ha subrayado que el coste "va más allá de la factura eléctrica" y se traduce en un "colapso de la red del transporte eléctrico" y en una mayor "dependencia del gas".
Ha recordado además el plan energético que propuso tras el apagón, basado en cinco puntos: un mix energético equilibrado, el mantenimiento operativo de las centrales nucleares, la "despolitización" de Red Eléctrica, la transparencia y un mecanismo de protección de los consumidores y de la industria.
Al finalizar su intervención, ha dicho que el 28 de abril de hace un año "pasará a la historia como un fallo sistémico provocado por la ideología irresponsable y la incompetencia de un gobierno". Todo ello fue, ha dicho, "un síntoma del fallo multiorgánico" al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene sometido al país".