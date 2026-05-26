Marlaska anuncia la instalación de barreras móviles contra el narcotráfico en el Guadalquivir

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes en el Senado que el Gobierno instalará "barreras móviles" en el río Guadalquivir para luchar contra la navegación de las narcolanchas, una medida que contará con una inversión de más de 12 millones de euros.

En una interpelación en el Senado, el Partido Popular le ha pedido mayor contundencia contra los narcotraficantes tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil cuando perseguían una narcolancha en Huelva. "Algunas veces ocurren desgracias, tragedias, pero eso no nos va a paralizar", ha indicado Marlaska ante las críticas del senador del PP, Fernando Martínez-Maillo, que ha hablado de "negligencia" y de un Gobierno "noqueado" por la corrupción.

En su respuesta, Marlaska ha hablado de la importancia de utilizar la inteligencia policial para mejorar la lucha contra el narcotráfico en las rutas fluviales, citando el caso concreto de los ríos andaluces Guadalquivir y Guadiana. "Llevamos un año con toda la tramitación, y va a ser ya efectiva la posibilidad de la ubicación de esas barreras móviles con una inversión de más de 12 millones de euros", ha anunciado el titular del Interior.

En este sentido, ha indicado que se está formalizando el último convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla, "después de muchísimos informes durante un año que han sido necesarios para poner barreras móviles en todo el Guadalquivir". "Pero eso es trabajo serio y continuado", ha terciado el ministro.

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