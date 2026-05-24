Multitudinaria manifestación en Cantabria en contra del expediente de regulación de empleo planteado por Nestlé
- La compañía anunció un ERE que afecta a 301 puestos de trabajo en toda España, 49 en la planta de La Penilla
- La marcha viene precedida por tres jornadas de paros y hay convocada una huelga general indefinida desde el 1 de junio
Más de 2.500 personas, según fuentes policiales, se han manifestado este domingo en la localidad cántabra de Santa María de Cayón en contra del expediente de regulación de empleo (ERE) que Nestlé ha planteado en sus fábricas de España y que incluye 49 despidos en la planta de La Penilla.
Al grito de "Cero despidos en Nestlé" y "La Penilla no se vende, La Penilla se defiende", han marchado desde el campo de fútbol de la localidad de Sarón hasta la fábrica de Nestlé en La Penilla.
Tras casi dos horas de recorrido, los participantes en la manifestación han llegado a la fábrica de Nestlé en La Penilla, donde han leído un manifiesto. "Ha salido la gente que sabe que detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, una casa, un comercio, una escuela, un bar, una vida entera construida alrededor de una fábrica que lleva más de 120 años formando parte de nuestra historia", han explicado.
Además, han subrayado que durante más de un siglo Nestlé ha sido "motor económico y social" del valle, con generaciones enteras "que han dejado allí su esfuerzo, su conocimiento y su salud para levantar una industria que ha dado riqueza y futuro a la región".
"Y ahora pretenden que aceptemos en silencio un ERE que amenaza empleo, estabilidad y esperanza. Pero hoy hemos dejado claro que no estamos dispuestos a callar", han asegurado. La "enorme participación" en esta manifestación demuestra que la plantilla "está unida, fuerte y decidida", y también que los trabajadores no están solos, sino que "detrás de cada tuno hay un valle entero, dispuesto a defender su futuro".
Además, han exigido a las administraciones implicación, responsabilidad y compromiso porque "no pueden mirar hacia otro lado mientras está en juego el futuro de cientos de familias y de toda una comarca".
Nestlé cuenta con una plantilla de 4.158 personas en toda España
Nestlé cuenta con una plantilla de 4.158 personas en toda España y anunció el pasado 21 de abril un ERE que afecta a 301 puestos de trabajo de los centros de producción de La Penilla, Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.
La empresa ha asegurado en un comunicado que aplica el despido colectivo ante un contexto de cambio en el sector del gran consumo, "marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábito en el consumidor y el avance de la marca de distribución".
Esta manifestación ha venida precedida de tres jornadas de paros de dos horas en cada turno de trabajo convocadas esta semana por el comité de empresa, que se repetirán los días 27 y 28, en coincidencia con la quinta y sexta reunión de negociación del ERE, antes de iniciarse la huelga general indefinida el 1 de junio anunciada por los sindicatos.
Entre los asistentes ha habido representantes institucionales, sindicales y políticos de diferente color. Así, han participado en la movilización los alcaldes de Santa María de Cayón, Francisco Javier Viar (PP); de Astillero, Javier Fernández Soberón (Cs), y de Villaescusa, Constantino Fernández (PRC), así como el portavoz en el parlamento del PSOE, Mario Iglesias, o la secretaria general de CC.OO. en Cantabria, Rosa Mantecón, entre otros.