Multitudinaria manifestación en Cantabria en contra del expediente de regulación de empleo planteado por Nestlé

Más de 2.500 personas, según fuentes policiales, se han manifestado este domingo en la localidad cántabra de Santa María de Cayón en contra del expediente de regulación de empleo (ERE) que Nestlé ha planteado en sus fábricas de España y que incluye 49 despidos en la planta de La Penilla.

Al grito de "Cero despidos en Nestlé" y "La Penilla no se vende, La Penilla se defiende", han marchado desde el campo de fútbol de la localidad de Sarón hasta la fábrica de Nestlé en La Penilla.

Tras casi dos horas de recorrido, los participantes en la manifestación han llegado a la fábrica de Nestlé en La Penilla, donde han leído un manifiesto. "Ha salido la gente que sabe que detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, una casa, un comercio, una escuela, un bar, una vida entera construida alrededor de una fábrica que lleva más de 120 años formando parte de nuestra historia", han explicado.

Además, han subrayado que durante más de un siglo Nestlé ha sido "motor económico y social" del valle, con generaciones enteras "que han dejado allí su esfuerzo, su conocimiento y su salud para levantar una industria que ha dado riqueza y futuro a la región".

"Y ahora pretenden que aceptemos en silencio un ERE que amenaza empleo, estabilidad y esperanza. Pero hoy hemos dejado claro que no estamos dispuestos a callar", han asegurado. La "enorme participación" en esta manifestación demuestra que la plantilla "está unida, fuerte y decidida", y también que los trabajadores no están solos, sino que "detrás de cada tuno hay un valle entero, dispuesto a defender su futuro".

Además, han exigido a las administraciones implicación, responsabilidad y compromiso porque "no pueden mirar hacia otro lado mientras está en juego el futuro de cientos de familias y de toda una comarca".