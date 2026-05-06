Nestlé planea despedir a 49 personas de su fábrica de Cantabria

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los trabajadores de Nestlé en La Penilla de Cayón. La compañía plantea despedir a 49 de ellos, lo que convierte a la fábrica cántabra en la más afectada de las seis que existen en España, sin contar las oficinas centrales de Barcelona, de las que saldrían 158 empleados. En declaraciones a RNE, el presidente del Comité de Empresa, Juan Miguel González, reconoce estar "en shock" por la "elevada afectación" del expediente de regulación de empleo al centro de producción ubicado en Cantabria, en el que trabajan unas 800 personas.

González recuerda que la representación sindical que encabeza está "en contra" del ERE planteado por la dirección para 301 trabajadores, una decisión que no ve justificada porque Nestlé es un gran grupo que "tiene beneficios". La próxima reunión de negociación tendrá lugar el 15 de mayo a las 12 del mediodía.