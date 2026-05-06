Nestlé planea despedir a 49 personas de su fábrica de Cantabria
- La de La Penilla sería la planta más afectada por el ERE de las seis que el grupo tiene en España
- La multinacional prevé prescindir de 301 trabajadores en todo el país
La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los trabajadores de Nestlé en La Penilla de Cayón. La compañía plantea despedir a 49 de ellos, lo que convierte a la fábrica cántabra en la más afectada de las seis que existen en España, sin contar las oficinas centrales de Barcelona, de las que saldrían 158 empleados. En declaraciones a RNE, el presidente del Comité de Empresa, Juan Miguel González, reconoce estar "en shock" por la "elevada afectación" del expediente de regulación de empleo al centro de producción ubicado en Cantabria, en el que trabajan unas 800 personas.
González recuerda que la representación sindical que encabeza está "en contra" del ERE planteado por la dirección para 301 trabajadores, una decisión que no ve justificada porque Nestlé es un gran grupo que "tiene beneficios". La próxima reunión de negociación tendrá lugar el 15 de mayo a las 12 del mediodía.
Despidos en las seis fábricas y en oficinas
Los 301 puestos de trabajo de los que se prescindirá son de los centros de producción ubicados, además de en La Penilla, en Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona. La Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) en Nestlé ha exigido hoy la retirada del ERE, que considera "injustificable e inaceptable desde todos los puntos de vista" en una compañía que registró en 2025 una facturación en España de más de 97.000 millones de euros y un beneficio neto de algo más de 9.800 millones de euros.
La compañía, que anunció el pasado 21 de abril el ERE y que cuenta con una plantilla de 4.158 personas en todo el país, asegura que aplica el despido colectivo ante un contexto de cambio en el sector del gran consumo, "marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábito en el consumidor y el avance de la marca de distribución".