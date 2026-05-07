Preocupación en Cayón por los despidos en la fábrica de Nestlé en La Penilla

La fábrica de Nestlé en La Penilla es el gran pulmón económico no solo del valle de Cayón, sino de una amplia área de influencia que se extiende a lo largo de varios municipios. Su importancia socioeconómica va más allá de los 800 empleos de los que consta su plantilla media y que dan sustento a otros tantos hogares. La factoría ejerce un efecto tractor sobre otras muchas empresas cuya actividad, de una manera más o menos directa, gira en torno a ella: proveedores, contratas, negocios de hostelería… Por no hablar del olor a chocolate que impregna el aire a varios kilómetros a la redonda.

Por este motivo, la noticia ha sido recibida con gran preocupación en Santa María de Cayón. El alcalde, Francisco Viar –cuya familia lleva vinculada a la Nestlé desde su llegada a La Penilla en 1905–, asegura en declaraciones a RTVE que existen "muchas dudas" en torno a las razones que la empresa ha esgrimido para plantear un recorte laboral que convierte a la fábrica cántabra en la más afectada de las seis que la compañía tiene en España, sin contar las oficinas centrales de Barcelona.

Unidad institucional por el empleo en Nestlé En las últimas horas han sido diversos los pronunciamientos que representantes institucionales han realizado en apoyo y solidaridad con los trabajadores de Nestlé en La Penilla. Uno de ellos, el del propio alcalde, quien asegura estar "a disposición" de los empleados con "todos los recursos municipales" a su alcance "en defensa del empleo y de la continuidad industrial del municipio". También la concejala regionalista en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y diputada en el Parlamento de Cantabria, Ana Obregón, quien el lunes promoverá en el Pleno de la Cámara autonómica una iniciativa en apoyo de los trabajadores de Nestlé. Desde el Gobierno de Cantabria, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha mostrado el "apoyo firme" del Ejecutivo a las inversiones de la compañía tras una reciente reunión con la directora de Nestlé en La Penilla, Diana del Campo, quien –según ha asegurado– le confirmó que esos planes "no se van a parar".

El comité convoca asambleas informativas y pide calma El comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla ha convocado a los trabajadores a asambleas informativas este viernes, 8 de mayo, a partir de las 13 horas. Los representantes de los trabajadores han tomado esta medida tras reunirse este jueves, después de que la empresa planteara 49 despidos en la planta cántabra. El órgano sindical, a través de un comunicado, pide calma a la plantilla y aclara que "nada está decidido de manera inmediata ni definitiva" ya que el ERE todavía se encuentra en periodo de consultas. El comité de empresa indica que trabaja "de manera coordinada, analizando toda la documentación presentada por la empresa y utilizando todos los medios legales y sindicales" a su alcance para "defender el empleo, las condiciones laborales y los derechos de toda la plantilla". Los sindicatos agregan que "las posiciones, las causas y lo que finalmente ocurra es objeto de negociación hasta el día 4 de junio", fecha en la que "los datos serán definitivos”. Reiteran su rechazo a los despidos y remarcan su voluntad de "minimizar el impacto" del ERE en la plantilla. Tableta de chocolate gigante en la celebración del 120.º aniversario de Nestlé en La Penilla Jose Roman Cavia Soto Jose Roman Cavia Soto / Gobierno de Cantabria