Miles de trabajadores del sector textil y del calzado protestan contra el recorte de derechos del nuevo convenio nacional

Miles de trabajadores del sector textil y del calzado han secundado la convocatoria de UGT y se han manifestado este sábado en distintas ciudades españolas contra el preacuerdo de convenio colectivo firmado entre la patronal Asociación de Retail Textil de España (ARTE) y los sindicatos CCOO y la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO).

El miembro del equipo de la Federación Estatal de Comercio de UGT, Álvaro Cajigal, ha comentado a Efe que, tras esta primera huelga estatal, tienen pensado continuar con las movilizaciones para impedir que ese preacuerdo, firmado el pasado 23 de marzo, se materialice porque empeora las condiciones y los derechos laborales.

Por ello, ante las reuniones de negociación del convenio previstas para los próximos días 27 y 28 de mayo con la patronal ARTE, UGT ha comentado que seguirán con las movilizaciones y con la exigencia de que se mantengan los derechos conseguidos en convenios territoriales o de empresa.

UGT ha manifestado recientemente que su objetivo radica en que el convenio colectivo que pretende ARTE sea una norma de mínimos y que prevalezca la negociación territorial y de empresa en todos aquellos aspectos que lo mejoren.

Seguimiento desigual de la huelga Según Cajigal, la huelga ha sido un éxito a nivel estatal y han cerrado muchas tiendas, aunque haya tenido un seguimiento desigual por provincias o ciudades, y ha destacado el compromiso de unos trabajadores que en muchos casos son jóvenes con primer empleo, habitualmente temporal. Así, ha resaltado la participación en Asturias, Galicia, con mucha asistencia en Vigo y La Coruña (con siete huelgas de protesta), Cataluña, La Rioja, Zaragoza y Cantabria, donde recientemente han suscrito un convenio que ha sido impugnado por ARTE. Una tienda de ropa en un centro comercial en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr En Barcelona ha participado más de un centenar de personas en la manifestación, según la Guardia Urbana de Barcelona, y unas 200 según UGT de Cataluña. El secretario general de la federación de servicios, movilidad y consumo de UGT de Catalunya, Óscar López, ha explicado que el nuevo convenio que quieren firmar "quita condiciones a los trabajadores de Cataluña". Ha añadido que favorece la sustitución de personal con derechos consolidados por nuevas contrataciones con peores condiciones y supone una recentralización de la negociación colectiva que perjudica a los territorios y "está hecho para Inditex y para Mango, para que las empresas ganen más". La jornada de huelga en Galicia, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y UGT, ha estado marcada por manifestaciones por las calles de las principales ciudades y centros comerciales, y muchos establecimientos cerraron sus puertas por la protesta. En Santiago de Compostela, decenas de trabajadores y representantes sindicales han marchado por el interior del centro comercial As Cancelas con pancartas y carteles reivindicativos, para luego iniciar una marcha hasta las calles del centro de la capital gallega.