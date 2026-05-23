Miles de trabajadores del sector textil y del calzado protestan contra el recorte de derechos del nuevo convenio nacional
- El pasado 23 de marzo, la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y FETICO firmaron un preacuerdo de convenio colectivo
- Pretende homogeneizar salarios, equiparar contratos y mejorar la jornada en las grandes cadenas de moda de toda España
Miles de trabajadores del sector textil y del calzado han secundado la convocatoria de UGT y se han manifestado este sábado en distintas ciudades españolas contra el preacuerdo de convenio colectivo firmado entre la patronal Asociación de Retail Textil de España (ARTE) y los sindicatos CCOO y la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO).
El miembro del equipo de la Federación Estatal de Comercio de UGT, Álvaro Cajigal, ha comentado a Efe que, tras esta primera huelga estatal, tienen pensado continuar con las movilizaciones para impedir que ese preacuerdo, firmado el pasado 23 de marzo, se materialice porque empeora las condiciones y los derechos laborales.
Por ello, ante las reuniones de negociación del convenio previstas para los próximos días 27 y 28 de mayo con la patronal ARTE, UGT ha comentado que seguirán con las movilizaciones y con la exigencia de que se mantengan los derechos conseguidos en convenios territoriales o de empresa.
UGT ha manifestado recientemente que su objetivo radica en que el convenio colectivo que pretende ARTE sea una norma de mínimos y que prevalezca la negociación territorial y de empresa en todos aquellos aspectos que lo mejoren.
Seguimiento desigual de la huelga
Según Cajigal, la huelga ha sido un éxito a nivel estatal y han cerrado muchas tiendas, aunque haya tenido un seguimiento desigual por provincias o ciudades, y ha destacado el compromiso de unos trabajadores que en muchos casos son jóvenes con primer empleo, habitualmente temporal.
Así, ha resaltado la participación en Asturias, Galicia, con mucha asistencia en Vigo y La Coruña (con siete huelgas de protesta), Cataluña, La Rioja, Zaragoza y Cantabria, donde recientemente han suscrito un convenio que ha sido impugnado por ARTE.
En Barcelona ha participado más de un centenar de personas en la manifestación, según la Guardia Urbana de Barcelona, y unas 200 según UGT de Cataluña.
El secretario general de la federación de servicios, movilidad y consumo de UGT de Catalunya, Óscar López, ha explicado que el nuevo convenio que quieren firmar "quita condiciones a los trabajadores de Cataluña".
Ha añadido que favorece la sustitución de personal con derechos consolidados por nuevas contrataciones con peores condiciones y supone una recentralización de la negociación colectiva que perjudica a los territorios y "está hecho para Inditex y para Mango, para que las empresas ganen más".
La jornada de huelga en Galicia, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y UGT, ha estado marcada por manifestaciones por las calles de las principales ciudades y centros comerciales, y muchos establecimientos cerraron sus puertas por la protesta.
En Santiago de Compostela, decenas de trabajadores y representantes sindicales han marchado por el interior del centro comercial As Cancelas con pancartas y carteles reivindicativos, para luego iniciar una marcha hasta las calles del centro de la capital gallega.
El convenio se aplicará en empresas con más de 400 trabajadores
A finales de marzo, ARTE, CCOO y FETICO firmaron un preacuerdo para regular las condiciones laborales de cerca de 200.000 trabajadores, en materia de contratación, salarios y tiempo de trabajo.
Ese texto recoge homogeneizar salarios, equiparar contratos y mejorar la jornada laboral en las grandes cadenas de moda de toda España, excepto el País Vasco, con legislación y acuerdos propios.
De sustanciarse ese acuerdo, se aplicará a los trabajadores de empresas dedicadas principalmente al comercio textil y del calzado con una plantillas mayores de 400 personas y una superficie física de más 3.500 metros cuadrados, o que estén presentes en al menos tres comunidades autónomas.
La responsable de Comercio Textil de la federación de CCOO Servicios, Verónica Recio, ha declarado a Efe que el sindicato no secunda la huelga y que el preacuerdo garantiza las mejores condiciones existentes de la plantilla y eleva las de peor situación.
La presidenta de ARTE, Ana López-Casero, ha señalado que el preacuerdo mejora las condiciones laborales del sector y establece garantías adicionales para que no haya ninguna situación en la que se produzca una merma de derechos, en particular en materia de retribuciones.