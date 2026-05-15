Feijóo y Moreno apelan a los indecisos en el final de campaña en Andalucía y piden un Gobierno "que plante cara a Sánchez"
- Feijóo se dirige a "los socialistas abochornados" en un acto en Almería, sin el candidato del PP a la reelección
- "No es suficiente ganar las elecciones, necesitamos matrícula de honor", ha dicho Moreno desde Granada y Málaga
El PP se ha multiplicado este viernes con grandes mitines en Granada, Almería y Málaga en el cierre de la campaña electoral en Andalucía. El candidato de los populares a la reelección, Juanma Moreno, y el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, han optado por volver a estar separados y repartirse en sendos actos en el esprint final para intentar llegar a más público y captar el máximo voto posible de una bolsa de indecisos que, estiman, ronda el 18%.
Moreno ha comenzado su particular periplo de final de campaña en Granada, en una plaza de Bib-Rambla abarrotada. El candidato del PP a la reelección ha ido al grano: "Necesitamos tener una mayoría de estabilidad, suficiente, de seguridad, para los próximos 4 años", ha dicho para intentar movilizar al máximo a sus cuadros y con el conocimiento de que casi dos de cada diez andaluces que acudirán a las urnas no tienen todavía decidido su voto.
"Tenemos amenazas y las encuestas dicen que somos los preferidos de los andaluces. Pero no es suficiente ganar las elecciones, necesitamos matrícula de honor", ha remarcado, para hacer hincapié en que una nueva mayoría absoluta no está garantizada. "El 17 (de mayo) necesitamos sumar votos, y le pido a esos ciudadanos que están dudando que depositen su confianza en nosotros, en un proyecto político que no es un experimento", ha subrayado.
El candidato popular ha insisitido en que, sin esa mayoría, la región estará "al albur de una decisión de una persona en un despacho a 500 kilómetros" de Andalucía. "Eso no es sensato", ha dicho Moreno, en referencia a la hipotética dependencia de Vox en el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía. Depende del resultado del domingo 17 de mayo, Moreno ha asegurado que habrá "un Gobierno en julio" o bien "en octubre o en noviembre".
También desde Granada, Juanma Moreno ha asegurado que las elecciones de este domingo tiene una lectura nacional y que por ello servirán para enviar un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Necesitamos un Gobierno fuerte para plantar cara al intento de ruptura de la igualdad de los españoles. Un mensaje claro y contundente a Sánchez y que le dice, claramente, se está acabando tu tiempo. Estamos ya cansados y necesitamos una alternativa", ha dicho, recogiendo un largo aplauso de los asistentes al mitin.
Tras el acto en Granada, Moreno se ha desplazado hasta Málaga. Desde ahí, ha apelado de nuevo al voto de la mayor parte de la ciudadanía, asegurando que el domingo pueden "bailar cuatro diputados". "Andaluces, andaluzas, sumaos a esta ola de esperanza. Sumaos a esta ola de cambio. Aquí cabe todo el mundo", ha sostenido. En el acto de la capital de la Costa del Sol, Moreno se ha arrancado hasta a cantar parte de la canción 'Kilómetro sur', la canción del PP en esta campaña y a la que él mismo ha puesto voz.
Feijóo carga contra Montero: "Es el pasado más tenebroso de Andalucía"
El presidente del PP ha estado en Almería para cerrar la campaña de las andaluzas y, del mismo modo que Moreno, ha apelado en varias ocasiones a los indecisos. "Es verdad que estamos confiados en poder revalidar ese Gobierno de estabilidad, pero no estamos seguros. No estamos seguros porque dependemos de millones de personas que acudan a las urnas", ha asegurado. Alberto Núñez Feijóo ha recordado que la mayoría en el Parlamento de Andalucía se logra a partir de los 55 escaños, y por eso ha ironizado que "lo lógico sería dar 55 motivos" para pedir el voto para Juanma Moreno.
Tras ello, el líder de los populares ha comenzado una serie de críticas contra la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. "Representa el pasado más tenebroso de Andalucía", ha remarcado. "Esta candidata estuvo en los gobiernos de los ERE y en el Gobierno de Ábalos", ha recordado, ante abucheos de parte de algunos de los asistentes.
Feijóo, además, ha afeado que en los últimos actos de los socialistas hayan estado presentes "condenados por corrupción", como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. "Ha sacado a condenados por corrupción a pedir el voto para el PSOE en esta campaña, ¿se puede tener menos vergüenza?", ha dicho Feijóo.
"El balance de Juanma (Moreno) es suficiente para dar una mayoría estable, y el balance de María Jesús Montero es suficiente para que no le vote ni el PSOE", ha zanjado. El líder nacional del PP, en ese sentido, se ha dirigido a "los socialistas abochornados" para ampliar el margen de voto este domingo.
Feijóo ha cerrado el acto en Almería haciendo una promesa sobre financiación si llega a La Moncloa tras las próximas elecciones generales. "Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles, ese es mi compromiso con Andalucía", ha asegurado.