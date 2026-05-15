Feijóo y Moreno apelan a los indecisos en el final de campaña en Andalucía y piden un Gobierno "que plante cara a Sánchez"

El PP se ha multiplicado este viernes con grandes mitines en Granada, Almería y Málaga en el cierre de la campaña electoral en Andalucía. El candidato de los populares a la reelección, Juanma Moreno, y el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, han optado por volver a estar separados y repartirse en sendos actos en el esprint final para intentar llegar a más público y captar el máximo voto posible de una bolsa de indecisos que, estiman, ronda el 18%.

Moreno ha comenzado su particular periplo de final de campaña en Granada, en una plaza de Bib-Rambla abarrotada. El candidato del PP a la reelección ha ido al grano: "Necesitamos tener una mayoría de estabilidad, suficiente, de seguridad, para los próximos 4 años", ha dicho para intentar movilizar al máximo a sus cuadros y con el conocimiento de que casi dos de cada diez andaluces que acudirán a las urnas no tienen todavía decidido su voto.

"Tenemos amenazas y las encuestas dicen que somos los preferidos de los andaluces. Pero no es suficiente ganar las elecciones, necesitamos matrícula de honor", ha remarcado, para hacer hincapié en que una nueva mayoría absoluta no está garantizada. "El 17 (de mayo) necesitamos sumar votos, y le pido a esos ciudadanos que están dudando que depositen su confianza en nosotros, en un proyecto político que no es un experimento", ha subrayado.

El candidato popular ha insisitido en que, sin esa mayoría, la región estará "al albur de una decisión de una persona en un despacho a 500 kilómetros" de Andalucía. "Eso no es sensato", ha dicho Moreno, en referencia a la hipotética dependencia de Vox en el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía. Depende del resultado del domingo 17 de mayo, Moreno ha asegurado que habrá "un Gobierno en julio" o bien "en octubre o en noviembre".

También desde Granada, Juanma Moreno ha asegurado que las elecciones de este domingo tiene una lectura nacional y que por ello servirán para enviar un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Necesitamos un Gobierno fuerte para plantar cara al intento de ruptura de la igualdad de los españoles. Un mensaje claro y contundente a Sánchez y que le dice, claramente, se está acabando tu tiempo. Estamos ya cansados y necesitamos una alternativa", ha dicho, recogiendo un largo aplauso de los asistentes al mitin.

Tras el acto en Granada, Moreno se ha desplazado hasta Málaga. Desde ahí, ha apelado de nuevo al voto de la mayor parte de la ciudadanía, asegurando que el domingo pueden "bailar cuatro diputados". "Andaluces, andaluzas, sumaos a esta ola de esperanza. Sumaos a esta ola de cambio. Aquí cabe todo el mundo", ha sostenido. En el acto de la capital de la Costa del Sol, Moreno se ha arrancado hasta a cantar parte de la canción 'Kilómetro sur', la canción del PP en esta campaña y a la que él mismo ha puesto voz.