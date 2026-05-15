Sánchez pide el voto para Montero: "Andalucía tiene un freno que se llama PP y Vox y una solución que se llama PSOE"
- "Será un honor recibirte en la Moncloa como presidenta", asevera Sánchez ante 3.500 personas en Sevilla
- Montero llama a votar en defensa de lo público y anima a Moreno a "montar un dúo" musical con Mazón
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha volcado en el cierre de campaña electoral andaluza de su candidata a la Junta y exministra, María Jesús Montero. "Andalucía tiene un freno que se llama PP y Vox y una única solución que se llama María Jesús Montero y PSOE", ha proclamado ante cerca de 3.500 militantes socialistas.
"La derecha tiene muchas caras, pero una única cruz que son los recortes, privatización y desigualdad", ha dicho Sánchez al apuntar al PP y a Vox en el mitin final de campaña a menos de dos días de las elecciones.
El presidente del Gobierno, que este viernes supera a José María Aznar como más días al frente del Gobierno y ya solo tiene a Felipe González por delante, ha presumido de los "casi ocho años" de gestión. "Esta mañana salía que llevábamos casi 3.000 días al frente del Gobierno. Menudo cambio para bien le hemos metido al país", ha asegurado. "Donde antes había estancamiento hoy hay crecimiento económico", ha incidido. "Los datos nos dicen que estamos creciendo hasta seis veces más que la media de la Unión Europea en un momento tan complicado como consecuencia de guerras ilegales", ha añadido entre gritos de "no a la guerra" de los asistentes, entre los que se encontraban los expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
"Donde había estancamiento antes de 2018, hoy hay crecimiento económico fuerte, donde antes había paro hoy hay más empleo, donde antes había recortes hoy hay derechos, donde hubo recorte hoy hay derechos, donde hubo antes impuesto al sol hoy hay renovables, donde antes hubo silencio cuando no complicidad, recordemos la guerra de Irak, hoy hay un Gobierno que alza su voz de manera alta y clara en favor de la paz y no a la guerra", ha continuado enumerando Sánchez entre banderas de Andalucía y lemas en favor de la sanidad pública.
Sánchez pide el voto por Montero frente a los "recortes" de PP y Vox
Aunque para Sánchez "queda mucho por hacer, principalmente en materia de vivienda", su Ejecutivo "está orgulloso de lo que se está construyendo". "Si con guerras, volcanes o pandemias hemos logrado todo esto, imaginaos lo que no podemos lograr con María Jesús Montero al frente de la Junta y con un Gobierno progresista", ha proclamado.
De cara al 17-M Sánchez ha pedido a sus militantes que no les den "gato por liebre" y se movilicen. "Toda elección responde a dilemas: ¿Qué queréis, recortes o derechos? ¿Privatización o sanidad? ¿Avance o retroceso? ¿O PP y Vox o PSOE y María Jesús?", ha ido cuestionando a los asistentes mientras siempre contestaban a coro la segunda opción. "Para eso necesitamos movilización, coherencia y votar a quien realmente puede sacar a PP y VOX de San Telmo, y esa es la papeleta de María Jesús", ha finalizado entre gritos de "presidente, presidente".
Montero compara el 17-M con el referéndum de autonomía
Previamente, la propia candidata socialista a la Junta de Andalucía ha asegurado que no está dispuesta, ni ella, ni los andaluces, a dejarse "arrebatar" lo "más importante" que tiene Andalucía: "Sus servicios públicos".
"El PSOE es la alternativa real a unas políticas de desmantelamiento de derechos" que pretenden "acabar con la justicia social o la igualdad de oportunidades", ha asegurado Montero.
La candidata socialista ha comparado las elecciones de este domingo con el referéndum de autonomía del 28-F de 1980. "Como hace tantos años, nosotros asistimos el domingo al referéndum diciendo que sí queremos unos servicios de calidad, que todas las personas tengan derecho a servicios públicos y que por supuesto no vamos a permitir que las listas de espera y el mercado se apodere de aquello que con tanto trabajo construimos los socialistas", ha defendido.
Montero también ha criticado al candidato del PP, Juanma Moreno, por "infantilizar la política" al querer hablar más de "los 'me gusta' que se le dan a una foto o de canciones". "Más le valdría montar un dúo con Mazón. ¿Recordáis que Mazón cantaba en los cruceros, pues podrían montar un dúo y de artista invitada que llamen a Ayuso porque a Feijóo lo esconden", ha señalado al tiempo que ha criticado que a "Feijóo no le dejan aparecer en los actos de campaña porque no quieren que se les identifique con sus siglas".
"Quieren dar sensación de que lo tienen todo hecho y yo los veo muy nerviosos", ha añadido al señalar al candidato del PP, Juan Manuel Moreno, que parte como favorito. "Le digo a la derecha de Andalucía que este pueblo no se resigna y acude a votar para defender lo suyo", ha señalado.
Según Montero, este 17-M son más los que necesitan una sanidad que les atienda "cuando se necesita". "Somos más los que creemos en una Andalucía inclusiva, los que rechazamos el sálvese quien pueda", ha continuado. "¡Somos la mayoría y si votamos, ganamos. A por ellos!", ha finalizado poniendo el broche a la campaña electoral.