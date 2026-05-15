Sánchez pide el voto para Montero: "Andalucía tiene un freno que se llama PP y Vox y una solución que se llama PSOE"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha volcado en el cierre de campaña electoral andaluza de su candidata a la Junta y exministra, María Jesús Montero. "Andalucía tiene un freno que se llama PP y Vox y una única solución que se llama María Jesús Montero y PSOE", ha proclamado ante cerca de 3.500 militantes socialistas.

"La derecha tiene muchas caras, pero una única cruz que son los recortes, privatización y desigualdad", ha dicho Sánchez al apuntar al PP y a Vox en el mitin final de campaña a menos de dos días de las elecciones.

El presidente del Gobierno, que este viernes supera a José María Aznar como más días al frente del Gobierno y ya solo tiene a Felipe González por delante, ha presumido de los "casi ocho años" de gestión. "Esta mañana salía que llevábamos casi 3.000 días al frente del Gobierno. Menudo cambio para bien le hemos metido al país", ha asegurado. "Donde antes había estancamiento hoy hay crecimiento económico", ha incidido. "Los datos nos dicen que estamos creciendo hasta seis veces más que la media de la Unión Europea en un momento tan complicado como consecuencia de guerras ilegales", ha añadido entre gritos de "no a la guerra" de los asistentes, entre los que se encontraban los expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"Donde había estancamiento antes de 2018, hoy hay crecimiento económico fuerte, donde antes había paro hoy hay más empleo, donde antes había recortes hoy hay derechos, donde hubo recorte hoy hay derechos, donde hubo antes impuesto al sol hoy hay renovables, donde antes hubo silencio cuando no complicidad, recordemos la guerra de Irak, hoy hay un Gobierno que alza su voz de manera alta y clara en favor de la paz y no a la guerra", ha continuado enumerando Sánchez entre banderas de Andalucía y lemas en favor de la sanidad pública.

Sánchez pide el voto por Montero frente a los "recortes" de PP y Vox Aunque para Sánchez "queda mucho por hacer, principalmente en materia de vivienda", su Ejecutivo "está orgulloso de lo que se está construyendo". "Si con guerras, volcanes o pandemias hemos logrado todo esto, imaginaos lo que no podemos lograr con María Jesús Montero al frente de la Junta y con un Gobierno progresista", ha proclamado. De cara al 17-M Sánchez ha pedido a sus militantes que no les den "gato por liebre" y se movilicen. "Toda elección responde a dilemas: ¿Qué queréis, recortes o derechos? ¿Privatización o sanidad? ¿Avance o retroceso? ¿O PP y Vox o PSOE y María Jesús?", ha ido cuestionando a los asistentes mientras siempre contestaban a coro la segunda opción. "Para eso necesitamos movilización, coherencia y votar a quien realmente puede sacar a PP y VOX de San Telmo, y esa es la papeleta de María Jesús", ha finalizado entre gritos de "presidente, presidente".