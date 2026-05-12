Rodríguez ve en los incentivos fiscales que pide Junts una "oportunidad" para lograr un acuerdo en vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado este martes que los incentivos fiscales que reclama Junts abren una "oportunidad" para lograr un acuerdo en el Congreso y que baje el precio de los alquileres.

En una entrevista de la Agència Catalana de Notícies (ACN), ha dicho que la "verdadera solución" al problema es "construir vivienda" y que esta sea "pública" y protegida "para siempre", pero en el tiempo que lleva terminar esas promociones, ha asegurado que las rentas del alquiler "se pueden bajar con incentivos fiscales".

La ministra ha defendido que los planteamientos de Junts "se asemejan a propuestas" del PSOE y el Gobierno. No obstante, existe una brecha en el Ejecutivo de coalición a este respecto con la parte de Sumar, aunque en las últimas semanas la formación se ha mostrado dispuesta a negociar.

Nueva ventana de negociación tras el bloqueo a la prórroga de los alquileres Cuando el Congreso rechazó el decreto con la prórroga de los alquileres, incluido en el paquete frente a los efectos de la guerra en Irán, el grupo independentista planteó en paralelo deducciones para los gastos en vivienda. Aunque los de Sumar han rechazado en varias ocasiones las bonificaciones por considerarlas un "regalo" a los caseros, ahora se han abierto a negociar el detalle para sacar adelante la garantía de estabilidad para las personas inquilinas. En este contexto, la ministra ha defendido este martes los "incentivos de mejora y de castigo" y ve esta vía abierta por Junts como una "ventana" de oportunidad "que otros grupos se negaron a explorar en su momento". "Estamos ante una oportunidad que deberíamos aprovechar", ha aseverado a la ACN, y ha pedido a los grupos parlamentarios que no piensen en términos de "qué gana su partido", sino en lo que necesita "la gente". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en enero una bonificación del 100% del impuesto sobre la renta (IRPF) a los caseros que mantengan el precio del alquiler al renovar sus contratos, y Rodríguez ha recordado que la ley estatal de vivienda ya incluye deducciones en las zonas declaradas tensionadas como Barcelona. Estas, del 70% al 90% del rendimiento, se aplican a los propietarios si alquilan a jóvenes o bajan un 5% la renta.