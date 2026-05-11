La UE y la ONU agradecen al Gobierno español la gestión de la crisis del brote de hantavirus en el MV Hondius

La UE y la ONU han agradecido al Gobierno español la gestión de la crisis del brote de hantavirus a bordo del MV Hondius. El crucero, en el que han muerto tres personas por el brote, fondeó el domingo en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), y pasajeros y miembros de la tripulación están siendo evacuados a sus países, en una operación internacional que termina este lunes. En el barco llegaron 143 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españolas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha asegurado que el riesgo de contagio de hantavirus a través de los casos del crucero es bajo. La OMS ha detectado ocho casos de este virus, entre ellos los tres fallecidos, seis de ellos confirmados por laboratorio, aunque hay dos más recientes (una francesa y un estadounidense, ambos evacuados del barco) que aún no han sido añadidos a este cómputo.

Von der Leyen, "muy agradecida" "Muy agradecida por el desembarco rápido y eficiente del barco Hondius en Tenerife", ha escrito la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la red social X. "Mi agradecimiento al Gobierno español y a todas las autoridades implicadas sobre el terreno", ha añadido. Von der Leyen ha afirmado que las instituciones europeas "trabajamos mano a mano con España, la OMS y el Centro de Control de Enfermedades de la UE (ECDC), para organizar los vuelos de evacuación". "No escatimaremos esfuerzos en la UE y más allá. ¡La salud es lo primero!", ha prometido. ““

Colaboración de la UE Por su parte, la portavoz comunitaria de Sanidad, Eva Hrncirova, ha explicado que la UE ha participado durante el fin de semana en la coordinación de los vuelos de repatriación. "Ayer [por el domingo] se operaron cuatro vuelos bajo el Mecanismo Europeo de Protección Civil con medios de transporte específicos y aplicando los protocolos sanitarios necesarios para proteger a los pasajeros, tripulantes, personal de operaciones y el público general", ha dicho Hrncirova, según informa Efe. Bruselas ha "apoyado activamente y coordinado" las evacuaciones que ha llevado a cabo España y se mantiene pendiente por si fuera necesario proveer otros métodos de transporte, capacidades logísticas o equipación de protección, según la portavoz. Hrncirova ha subrayado que el riesgo del hantavirus para el público general se considera "bajo" y que la Comisión Europea trabaja para "coordinar una respuesta europea" que sea "unificada y basada en la ciencia".