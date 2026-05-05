El paro baja en abril un 2% en Castilla-La Mancha a 117.137 personas

El paro ha descendido en Castilla-La Mancha durante el mes de abril en 2.375 personas (-1,99%) respecto a marzo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. La cifra total de desempleados queda así en 117.137. Simultáneamente, la Seguridad Social suma 3.456 cotizantes (+0,43%), hasta alcanzar los 804.338 afiliados. En términos interanuales, en la región hay 10.140 parados menos (7,97%), mientras que el número de cotizantes ha sumado en un año 21.400 afiliados, un 2,73% más.

El paro ha bajado en abril en todos los sectores. Hay 1.711 parados menos en el sector servicios, 240 desempleados menos en la industria, 148 parados menos en construcción y 58 desempleados menos en la agricultura, mientras que el colectivo sin empleo anterior cierra abril con una caída de 218 parados.

A nivel nacional, el número de personas en paro ha bajado de los 2,4 millones este abril por primera vez desde junio de 2008, con 62.668 desempleados menos que en marzo (-2,6%) y descensos en todos los sectores. Mientras tanto, la Seguridad Social ha alcanzado el récord de 22,1 millones de afiliaciones de media, tras sumar 223.685 en el último mes y tocar máximos en las series de trabajadores extranjeros y autónomos.

El paro baja en todas las provincias El paro bajó en abril en todas las provincias de Castilla-La Mancha. Especialmente en Toledo y Ciudad Real, donde el mes cerró con 851 y 646 desempleados menos, respectivamente. Esto supone una variación mensual de -1,89% en Toledo y -1,86% en Ciudad Real. En Guadalajara el desempleo bajó en 439 personas (-3,46%), en Albacete lo hizo en 268 personas ( -1,26%) y en Cuenca el mes cerró con 171 desempleados menos (-1,86%). En tasa interanual, el paro también ha bajado en las cinco provincias. Ha habido un descenso de 2.273 personas en Albacete (-9,79%); en Ciudad Real, la bajada ha sido de 2.987 personas (-8,86%); en Cuenca, 343 parados menos en un año (-3,67%); en Guadalajara, 771 parados menos (-5,91%), y en Toledo se han registrado 3.766 parados menos en los últimos 12 meses (-7,85%). En total, en la provincia de Albacete hay 20.941 personas en paro; 30.731 en Ciudad Real, 9.014 en Cuenca, 12.264 en Guadalajara y 44.188 en Toledo.

El 65,5% de los parados son mujeres De los 117.137 parados que se han registrado en Castilla-La Mancha, el 65,59% son mujeres (76.840) y los 40.297 restantes son hombres. Además, del total de desempleados, 9.027 son menores de 25 años. De ellos, 4.473 son mujeres y 4.554 hombres. De los 117.137 parados castellanomanchegos al terminar abril, 84.629 están en el sector servicios; 10.087 en la industria; 7.261 en la construcción; 4.936 en la agricultura y 10.224 integran el colectivo sin empleo anterior.