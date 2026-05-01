Canarias registra el mayor descenso del paro de toda España, según la EPA del primer trimestre de 2026

Canarias registró el mayor descenso del paro en España este primer trimestre de 2026 con 14.400 parados menos que el cuarto trimestre del año pasado, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El Archipiélago también se situó a la cabeza en crecimiento de empleo con la creación de 17.000 puestos de trabajo.

Con estos datos, la tasa de desempleo en las islas se sitúa en un 11,40%. Por lo que se encuentra a menos de un punto de la media española del 10,83%. En total, 1,06 millones de personas tienen trabajo en el Archipiélago, lo que supone una actividad del 60,22 %. Una cifra superior a la media nacional (58,86%) en más de un punto.

Canarias no registraba unos datos similares en materia de desempleo y ocupación desde el año 2007, cuando se desencadenó la última crisis económica y financiera.

En comparación con la situación del mismo trimestre de 2025, el Archipiélago ha registrado un descenso en el número de desempleados de 23.700 personas. Lo que equivale a una reducción del 14,80%.

Bajada histórica del paro juvenil También mejora el paro juvenil. De hecho, según el Gobierno canario, la tasa de paro juvenil desciende hasta el 17,35%, siendo la más baja de toda la serie histórica. Los datos por sexo revelan que la tasa de paro entre las mujeres es más de dos puntos superior a la de los hombres (12,58% y 10,34%, respectivamente). Acercándose a los índices medios nacionales de un 12,35 % de desempleo femenino y un 9,47% en el caso de los hombres. A pesar de que las cifras muestran una mejoría en los datos de paro en Canarias, los sindicatos y trabajadores han reivindicado este 1 de mayo que estas mejoras se trasladen también a las condiciones laborales mediante mejoras salariales y la reducción de la jornada, entre otras.